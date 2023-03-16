郭富城獲芝加哥亞洲躍動電影展頒發卓越電影成就獎 (16:24)

郭富城（Aaron）獲芝加哥亞洲躍動電影展（Asian Pop-Up Cinema）頒發「卓越電影成就獎」（Award for Excellent Achievement in Film）。為配合城城的出席，原定本月18日正式開幕的影展，特於日前在芝加哥AMC預早揭開序幕。影展創辦人Sophia Wong 特別安排一個先導頒獎禮，更配合電影《風再起時》作美加首影，亦選映城城的得獎作品《踏血尋梅》作觀摩電影。

在芝加哥舉行世界巡演第2站的城城出席頒獎典禮，從芝加哥電影局副處長Jonah Zeiger手上接過獎項，並以中、英文致謝辭。他說︰「非常開心得到這份鼓勵和認可，令我更有力量推動自己，為尋找好角色、好劇本而努力，亦將表演事業作為終身職業！作為一個全方位藝人，在任何一個表演的舞台，我都會全力以赴，永不停步，多謝所有支持和鼓勵！」

香港駐紐約經貿辦事處處長聶繼恩表示︰「Aaron多年來為拍攝好電影、好角色而全情投入，甚至奮不顧身地拍攝，更不時支持新銳導演，給予機會，個人亦是一位演技多變的演痴，多年來創造無數經典角色，獲得此獎譽實在實至名歸！Aaron的魅力不單止在電影舞台，他在音樂舞台都是頂級的表演者，而且早前拍攝『Hello Hong Kong』亦用心帶動香港旅遊業，實在是不可多得且非常有心的全能藝人！」

（即時娛樂）