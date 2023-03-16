金像獎紀念特刊｜呂爵安柳應廷 周漢寧林諾 最佳新演員造型照曝光 (18:42)

呂爵安在喜劇《闔家辣》及劇情片《過時‧過節》的演出同獲評審肯定，個人獨攬兩個「最佳新演員」提名。（大會提供 / 明報製圖）

「第四十一屆香港電影金像獎」將於4月16日假香港文化中心舉行，香港電影金像獎協會（大會）編印紀念特刊，邀得「最佳導演」、「最佳男、女主角」、「最佳男、女配角」、「最佳新演員」及「新晉導演」提名人拍攝造型照。大會今天（16日）率先公開角逐「最佳新演員」的呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、周漢寧及林諾獨立造型照，特刊今年特設網上預售，並將於下月初頒獎禮舉行前出版。

人氣男團MIRROR成員呂爵安在喜劇《闔家辣》及劇情片《過時‧過節》的演出同獲評審肯定，個人獨攬兩個「最佳新演員」提名。雖然在兩齣電影都是飾演兒子，Edan指兩個角色的性格截然不同。《闔家辣》為初登大銀幕之作，他是在嘗試與摸索下演出；繼後在《過時‧過節》中飾演與父親鬧翻憤而離家出走的兒子，需要演繹複雜情感，對演戲經驗尚淺的他來說是個大挑戰。

另一MIRROR成員柳應廷去年以主唱者身分獲得「最佳原創電影歌曲」提名後，今屆憑參演《阿媽有咗第二個》角逐「最佳新演員」。以音樂發展為事業主軸的他，首次拍攝電影即需要飾演一個認真及自我的高材生，直言與本身的開心、輕鬆性格有很大分別。

有別於兩位鏡仔，周漢寧曾受正式演藝訓練，是學院派出身的演員。他在《燈火闌珊》中飾演製作霓虹光管學徒，欠缺家人關懷，生活窮困並要寄居24小時營業的快餐店內。是次入圍「最佳新演員」，周漢寧特別感謝女主角張艾嘉在演技上的指導及交流，給予他很大的發揮空間。

最後一位提名人林諾拍攝《白日青春》時只得10歲，在片中與影帝黃秋生演對手戲時毫不怯場，演技自然流露。他在去年已憑此片獲得「金馬獎」「最佳新演員」提名。

（即時娛樂）