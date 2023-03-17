張繼聰寫情歌賀老婆謝安琪生日 囡囡不捨爸爸離港喊到面腫 (11:56)

因疫情關係而停辦3年的「香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮」昨晚（16日）舉行，並筵開37席，成龍、爾冬陞、洪金寶和太太高麗虹、許鞍華、古天樂、黃秋生、任達華、溫碧霞、鄧麗欣、周秀娜、陳靜、蔡思貝、林明禎、廖子妤、張繼聰和太太謝安琪（Kay）、劉俊謙和女友蔡思韵、MIRROR成員楊樂文（Lokman）、柳應廷（Jer）、邱傲然（Tiger）和陳瑞輝（Frankie）與ERROR的何啟華（Dee）等出席，場面墟冚。

張繼聰拖住性感打扮的Kay出席，Kay日前生日，阿聰透露寫了情歌送給太太，作為生日禮物，他說：「我們的樂壇地位差距好遠，心意就有，不知她領情與否。」阿Kay大讚阿聰有心思，歌曲旋律感動，已火速籌組製作班底。阿聰表示今天（17日）赴日本演出新戲《盗月者》，其角色沉默寡言，他又自爆完成拍攝後，會與一班男人包括白只等騎電單車遊東京，Kay因有工作在身不會同行。

另外，阿聰今早飛日本拍戲，囡囡張靖大表不捨，Kay在社交網貼出囡囡如樹熊般黐實爸爸的合照，畫面溫馨，Kay寫道：「由琴晚就開始唔捨得，喊咗好多次，喊到眼都腫晒，更正，喊到成個面仔腫晒，好犀利﹗ PS：我5:00起身，負責揸車去機場，我都未喊。」

（即時娛樂）