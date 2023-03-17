張學友拍新歌《又十年》MV 望著空無一人座位唱歌 (13:38)

張學友推出全新國語單曲《又十年》，當學友想找適合人選拍攝MV時，第一個出現在學友腦海裏的，就是認識逾30年的老朋友劉偉強導演。

張學友坦言並沒有哪一個十年，比另外一個十年更重要，在討論MV劇本時，由於劉導演和學友都同意在每個人心裏的「又十年」，都有不盡相同回憶和故事，該拍一個怎樣的「又十年」呢？劉偉強找來年輕導演王昱，王昱提議以較抽象意識呈現不一樣的「又十年」，保留住聽歌者自己內心裏的故事畫面。

MV開首學友獨自坐在椅上，望著對面空無一人的座位唱歌，彷彿自己跟自己對話。看似生活平淡無味時，卻不經意走進一個彼此有關，卻又完全相反的二元對立世界，從大自然變化到現實生活的高樓林立﹑時光的流逝﹑萬物大地不停輪轉循環。

而以鏡像一變二、二變四延展到萬花筒的萬千影像，表達人生成長歷程，不論是過去、現在或未來，每一段時空轉變，都會互相影響和重疊。劉導演請吳樾老師透過他蒼勁有力的書法漫筆，在畫面上把蘊藏在文字裏的人生歷練表達得淋漓盡致。

張學友與劉偉強這兩位老朋友甫見面，幽默風趣的對話立刻讓現場輕鬆，拍攝過程順利。人生在不同時期，都會出現林林總總的相知和相遇，一路走來跌跌碰碰荊棘滿途，隨時間流逝，當一切變得淡然時，更清楚明白真情重義的老朋友，是人生中不可或缺的珍寶。

（即時娛樂）