中年好聲音｜吳大強表現惹負評 遭郭偉亮狠批 出線現暗湧？ (14:02)

無綫節目《中年好聲音》周日（19日）晚播出第16集，將展開「第六部曲 故事之歌」下半場的《爭入十強！次回合生死鬥！》，今集與上集一場，最低分選手會被淘汰。今集出場名單如下：林鉫徫《好人》、吳大強《Killing Me Softly》、李佳《我只在乎你》、龍婷《飄洋過海來看你》、涂家堯《我們》、曹敏寶《P.S.我愛你》。

今集6位出戰選手與上集6位一樣，將分享各自要面對的人生課題，當中最惹人期待的，當然是熱門吳大強的故事及課題，令人意外的，吳大強選擇分享的，竟然是少男十五十六時的愛情經！

原來大強年輕時曾被一名在街頭表演的「如花少女」吸引，可惜因為當年沒有勇氣主動搭訕，以致「飲恨」至今；為了懷緬當年那份青澀，大強選唱《Killing Me Softly》，向當年該名美少女憑歌寄意：「女仔十八一朵花，係好吸引好靚，但當時都係細個啦，未有勇氣結識佢，機會過去咗就冇，好多時人生就係咁，你冇勇氣踏出一步，就做唔到當時個心想做嘅嘢。」並謂自己經常教導4名兒子要抓緊機會：「唔係淨係對女士，任何事情一有機會，你覺得有益就應該即刻去做，寧願試過都唔好錯過。」

吳大強繼續大騷「療愈系」唱功，不過出現不少負評，當中以資深音樂人Eric Kwok（郭偉亮）的評語最為兇狠，直指大強整首歌變化欠奉：「我用咗肥媽嗰招，就係攞嘢食（肥媽在旁即作狀喊打），如果我攞嘢食，即係你冇fully capture我attention，咁我真係攞咗兩次嘢食。我唔係好feel到你諗緊個女仔，我淨係feel到你唱緊隻歌。」到底大強會否因而大熱倒灶？

這邊廂大強被指「不夠感情」，那邊廂的林鉫徫及涂家堯不但充滿感情，二人更不約而同唱至眼濕濕含淚收場。先說鉫徫，經常被標籤「男人婆」的她，在接受製作組深度訪問時，已忍不住哽咽：「睇完（網路對我唱歌嘅評語）我都要啲時間去消化，通常講我肥咯，或者唔知我係男定女，或者合唱時﹐會覺得我係唱得好，不過話唔想睇到個畫面。」

雖然連番備受攻擊，但鉫徫依然希望能保持善良，並學會愛自己：「我揀呢首歌係想提醒自己，要繼續保持善良，亦都希望可以個重心放番喺自己度，唔再理人哋嘅目光。」

家堯則分享當年離婚點滴：「細到大對於結婚，都覺得係一生一世。本身我唔想離婚，但當時佢（前妻）講咗句，話我浪費咗佢6年時間，聽到我覺得冇乜挽回嘅餘地。」家堯更指為了不想家人擔心，確是度過了段難熬的日子。

製作組請來涂媽媽分享對兒子及兒子離婚一事時看法，畫面及內容充滿了愛與啟發。二人獲得不少正評，其中張佳添大讚鉫徫，終於有「追聽性」：「不嬲知你唱得，但我今日最開心係我開始聽到你嘅力量冇乜壓迫感，之前你係好唱得，但有壓迫感，去到後面會覺得夠喇，但今日聽到後面會好enjoy。」

家堯則獲伍仲衡好評：「你感動到我，因為成首歌你係用真誠唱出嚟，冇話要用任何技巧，當然喺技巧上係有啲沙石嘅。我特別鍾意你個verse，你好似喺我耳仔旁邊細細聲同我講嘢...我好少畀17分。」

（即時娛樂）