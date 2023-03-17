隱形戰隊｜劉穎鏇陳山聰曬超強體能 「誘惑擔當」劉佩玥悲慘身世曝光 (15:28)

無綫《隱形戰隊》昨晚（16日）「黑心殺人換心」案落幕，凌毅（許家傑飾）與無辜的周曉悅（葉蒨文飾）身亡，殺手陳環（羅孝勇飾）則重傷並轉為污點證人。至於Cool Sir（陳山聰飾）則因與凌毅曾為同袍兼好友，再加上被調離林偉樑失蹤案調查小組期間，現身案發現場而需接受聆訊，遭Madam Fong（江美儀飾）處處針對，事件更引發POTT的Madam Fong與CTRU的張Sir（歐瑞偉飾）之間的角力戰升級。

昨晚最爆笑是Ocean（馬國明飾）因想獲得寶寶（唐詩詠飾）「喪鬧」錄音以助入眠，在火鍋店吃和頭酒期間，故意出言挑釁寶寶，雖然寶寶畀面Cool Sir及囡囡（林子善飾）一再死忍，但因Ocean愈搞愈過分，最終忍不住爆Seed一輪嘴喪鬧Ocean：「你係咪明玩嘢呀？我從未見過人好似你咁幼稚咁變態咁核突咁乞人憎」。

昨晚一場羅孝勇及馬國明的「短刀VS筆」大作戰，亦獲讚打鬥精心設計又精彩，羅孝勇被指脫胎換骨，馬國明則獲讚有型，眼神充滿殺氣。

今晚一集同樣有亮點，首先有「最強Body」之稱的劉穎鏇（Tiffany），其飾演的邢風將與Cool Sir體能大激鬥。2人為爭奪CTRU內部體能競技賽第一名，進行一對一對決，其間需通過多項體能考驗包括：掌上壓、Sit up、負重跑輪胎、負重單手射槍、瓹繩網、邊跑邊跨越不同障礙物包括雪糕筒、平衡木等。觀乎官方率先發布的「搶先睇」片段，Tiffany與山聰曬超強體能，Tiffany更獲留言大讚「強勁」及射擊時有型有款。

雖然Tiffany鏡頭前開槍英姿颯颯，但真實的她不但對槍械零知識，起初接觸時更直認好驚：「我由細到大都冇玩video games，對槍真係零知識，所以到我要揸槍，由點樣上子彈，點樣攞槍靚，呢啲全部對我嚟講好新鮮，我真係咩都唔識。所以初初我學嘅時候係一頭霧水，我都係一直學一直學，多啲觀察人哋點擺甫可以好睇啲。第二難關就係點樣開真槍唔眨眼，真係極大挑戰，個槍聲真係好大，嗰個聲同埋前面閃嗰吓火力真係會好驚，我不停逼自己唔眨眼。我覺得拍拍吓係會有進步，會搵到唔眨眼嘅竅門。

另一亮點則落在「誘惑擔當」劉佩玥Moon身上，其飾演的Shadow雖然表面進取、硬淨又貪靚，但背後卻有著悲慘身世。Shadow因為有個爛賭爸爸，自小不但要四出避債，母親過身後更擔起為爸爸還債重擔，不過其父並未因而心足，更強迫Shadow出錢給他結婚，2人為此在街上拉扯，幸得Ocean英雄救美，甜在心頭的Shadow即乘機邊跳飛機邊示愛，其間不但向Ocean投懷送抱，更做出「撒嬌最佳示範」。

（即時娛樂）