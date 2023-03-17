廉政狙擊｜屠敏群姐母女關係陷冰點 胡定欣曬超班演技 向黎燕珊怒掟蛋糕 (17:28)

飾演屠敏的胡定欣和飾演群姐的黎燕珊，在劇中大鬥演技。（大會提供）

無綫劇集《廉政狙擊》昨晚（16日）播出重頭戲之一「屠敏怒掟蛋糕 拒與親母相認」場口，是飾演屠敏的胡定欣與飾演其母群姐黎燕珊的演技大對決。

自得悉屠敏就是親女洛子欣後，群姐千方百計欲與女兒重修舊好，整病自己之餘，還親自整蛋糕前往屠敏Office求和，卻因搞錯女兒最愛吃的口味，令原本大為心軟的屠敏，不屑吐蛋糕之餘，還帶著恨意一再將忌廉潑往群姐身上。

怒極的屠敏最終怒掟蛋糕，並指責群姐當年在冧樓事件中，對自己見死不救，令原本還對母女關係抱有希望的群姐大為慚愧，正以為母女關係陷入冰點，原來一切都是屠敏「愛的計算」。

相關場口是定欣晒視后演技之作，由看到母親親臨Office冷若冰霜、到看到母親連叉子都費盡心思，即時紅了眼眶、到吃了「錯味」蛋糕內心糾結又委屈、到按捺不住含恨撥Cream、到怒極站起來爆出一句：「鍾意食藍莓蛋糕嗰個係你個仔唔係我」、到邊落淚邊向母親清算舊賬、再到送走母親後，在得力助手Vani（蔡潔飾）面前真情剖白，每一個細緻變化均演得絲絲入扣。

同場「競技」的黎燕珊亦不遑多讓，無論是病態、擔憂、求和、內疚及失去希望等表情，均演繹到位，尤其當女兒提醒自己當年先救兒子是何等殘忍時，群姐的無知與偏心雖惹人生氣，但其崩潰與真摯的眼淚亦同樣感人。

昨晚另一重點是雪雪（陳楨怡飾）「頹」爆回歸，原來雪雪之前在韓國做生意遭騙盡家財，回港欲過獨立生活，卻被騙去運毒，最終被拉往警局。眼見雪雪落得如此下場，阿明（王浩信飾）大表心痛，對其照顧有加，2人戀情漸見曙光。不過今晚劇集將有重大轉折，雪雪遇上車禍，阿明則會墮樓重傷，到底二人是遭設計陷害，還是另有內情呢？

（即時娛樂）