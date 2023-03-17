MINNIE盼吃雲吞麵遊主題樂園 倪晨曦被老公禁Shopping (19:19)

韓國女團(G)I-DLE的泰國成員MINNIE，昨晚（16日）到中環出席時尚品牌活動，吸引逾300名「Neverland」（粉絲暱稱）迫爆鋪頭門口一帶。MINNIE表現親民一面，甫現身即向守候多時粉絲打招呼，全程甜笑，拍照時還單眼派心心，並用廣東話說：「我愛你！」冧爆粉絲。而其餘出席的包括倪晨㬢、徐濠瀠、吳家忻及李靜儀等。

MINNIE受訪時談到剛剛出席完巴黎時裝周，首次參與的她感到很開心，去到見到很多靚衫，而且巴黎景色很靚，所以很享受。對於被稱為MZ世代的時尚指標，問她平時有何穿衣之道？MINNIE自言雖然不是穿衣服很叻的人，但認為每個人都應該揀選令自己舒服和有自信的衣服，因為自己是最清楚自己。

MINNIE喜歡香港美食，例如烤鴨、點心，由於已事隔一段時間沒來香港，此行想試多一些沒有吃過的，例如雲吞麵。MINNIE希望可以遊覽山頂、夜市，及再去一次主題樂園，她笑言因為她是MINNIE。

問到可有計劃全團來港開演唱會？MINNIE首先多謝香港的「Neverland」，她答應大家今年會再來香港，還會帶成員一齊來，同時她透露(G)I-DLE最近忙準備新專輯，今年亦舉行她們的第2次世界巡迴演唱會，希望有香港站，可以跟香港粉絲見面。

剛到歐洲出席完時裝周返港的倪晨㬢表示，3年沒有出埠，一來就兩個星期，笑言已經不懂收拾行李，但很開心，當然也有趁機購物，問到老公是否叫她放心買，並由老公埋單？倪晨㬢笑指老公叫她不要買，因為屋企已沒有地方放，買一件就要掉一件。雖然可以出埠，但倪晨㬢很掛住兩個兒子，每日都有跟他們視像：「但去到最後3日，老公叫我不要再打回來，因為有時差，我打給他們時通常都在吃晚飯，兒子一見到電話就顧住玩，不受控。」

倪晨㬢透露計劃帶大仔旅行，因大仔出世至今未離開過香港，就算去台灣或泰國也好，但細仔現時只得4個月大，待他大一點再帶他去。

（即時娛樂）