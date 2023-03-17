《Delivery Man》打破八集定律 跟方珉雅接吻 尹燦榮秒變怕醜仔 (19:32)

由韓星尹燦榮和方珉雅合演的Viu Original原創韓劇《Delivery Man》，正於「黃Viu煲劇平台」熱播，劇中尹燦榮和方珉雅分別化身一人一鬼組合，為亡者服務，這對「歡喜冤家」的互動亦愈見頻繁，近日更打破韓劇「第八集定律」上演「意外之吻」。

事緣的士司機徐英敏（尹燦榮飾）發現失憶女鬼姜智賢（方珉雅飾），手上繫著亡母的髮圈，因此懷疑智賢與母親的關係；由於智賢的魂魄無法遠行、只能在英敏的士附近徘徊，為了找出她的附身之物，英敏搬出車上所有物件逐一測試，最終發現智賢的載體是一部舊手提電話，期間她更被手提電話吸附，而飛撲到英敏身上，二人意外接吻，英敏表現慌張，純情表現令觀眾會心微笑。

去年尹燦榮接拍殭屍劇集時，曾在綜藝節目上自爆沒有接吻經驗：「那場吻戲是我人生中的初吻，我自小從事演員工作，心想我這樣下去，該不會真的把初吻獻給作品吧？因為我真的不知道要怎麼做，所以拍攝前一天，還問了對手持厚：『明天該怎麼辦？』她說：『就這樣親吧！』」

尹燦榮的喊戲同樣讓觀眾留下深刻印象！劇中他為了替鬼魂圓夢，因而假裝成亡者表弟前往拜訪，更一秒上演催淚喊戲，童星出身的他曾在2014年韓劇《媽媽》上演大量喊戲，當時年僅13歲的他還說：「哭戲太多、眼淚流乾了，以後再也哭不出來！」豈料此後他卻連番接到悲情角色，難怪他曾笑言希望接拍浪漫愛情作品。

（即時娛樂）