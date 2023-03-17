《RUMOURS》MV 高妹譚旻萱任女主角畀MIRROR圍 (23:13)

人氣男團MIRROR踏出香港，首度推出全球發行英文單曲《RUMOURS》，12子都對今次灌錄英文歌印象難忘。《RUMOURS》MV今晚9時YouTube上架，2小時的點播次數近7萬，「鏡粉」狂讚。MV特別揀選了舊式理髮店、天際100及香港大球場作作拍攝場地，為MV添香港特色。面對正式進軍海外，MIRROR眾人亦有不同的感想與期望。

有別於過往MIRROR的作品，《RUMOURS》是一首情歌，Lokman說：「好簡單，追女仔，用「Rumours」一字，就係想問你，有冇聽過關於我對你嘅謠言，我有少少鍾意你，成日幻想住你，好簡單直接嘅內容。」此曲邀國際級人馬製作，AK介紹道：「《RUMOURS》搵咗曾與BTS合作的音樂人作曲，監製Edward Chan揀呢首Demo係好有型，同我哋之前嘅曲風有少少唔似，內容上亦係第一次講兩性關係嘅Topic，作為第一隻英文歌，係幾新鮮。」

Lokman說：「錄音時有一個Vocal Coach（聲樂教練） Andrew不斷幫我哋執口音，佢好正能量，不停鼓勵我哋，我哋每唱完一句，都會讚到我哋天上有地下無，令到我哋唱嘅時候都好有自信。」AK亦說：「Andrew執咗好多咬字、發音，點樣去Fullfil呢首歌，令到今次唱歌技巧有新突破。」Jeremy坦言緊張，他說：「第一次錄英文歌好緊張，因為要錄英文咬字，Andrew教導下係好啲嘅，希望我哋唔會失禮大家啦！」Alton在錄音後有所領會，說：「我哋唱廣東歌時，可能會著重字正腔圓，但今次唱英文，Andrew會同我哋講Flow多啲，咬字唔使好死，呢啲都要學習過後先知道。」姜濤亦有發現，說：「聽到每個人唱英文嗰把聲，同平時唱廣東歌有分別，聲底會有唔同，我個人好鍾意Ian唱英文歌時把聲，比較自然。」Anson Lo最開心獲Andrew讚英文好，令他感自豪。

《RUMOURS》MV女主角譚旻萱（Mandy），12子周旋於她身邊。是次拍攝他們也感新鮮，Tiger指在彩虹邨的舊式理髮店拍攝環境好有味道。Edan笑說MV開場是Lokman同Alton夾住Mandy，拍攝時大家忍不住笑，因為Mandy太高了！Stanley覺得天際100拍攝可以讓外國人看到香港最靚的夜景。

Anson Lo談對新作品，說：「好期待但亦好緊張，要達到國際性Level同Standard係好難，所以唔敢奢望或期待太多嘢，但盡力做到最好啦！」姜濤則長遠地想：「首先希望可以有香港觀眾嘅認可，海外觀眾係好長遠嘅事，等大家基礎好啲先再諗，而家唔諗太多。」Edan亦道：「其實我又冇諗我哋要進軍海外喇，我哋冇乜呢個諗法，主要希望有呢首英文歌，可以有多一個機會畀更多聽眾會了解到MIRROR。」Stanley說希望下次唱普通話歌。

（即時娛樂）