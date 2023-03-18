隱形戰隊｜馬國明遭唐詩詠拍下如廁窘態 驚呆表情逐格睇 (13:14)

無綫劇集《隱形戰隊》昨晚（17日）一集講述寶寶（唐詩詠飾）在囡囡（林子善飾）及嬌姐（程可為飾）夾計下，不知就裏地搬進Ocean（馬國明飾）家對面單位，該單位更由嬌姐與Ocean共同持有。有一天Ocean絞肚痛但因忘記帶鎖匙有家歸不得，只好衝進對面單位如廁。由於Ocean如廁時以為單位沒有人，故邊如廁邊發出連串肚痛時的叫喊聲，打掃中的寶寶大驚，踢門直衝洗手間準備擒拿「變態佬」。當寶寶發現「變態佬」原來是Ocean時，即拿出手機拍下對方如廁窘態，嚇得不知如何反應的Ocean先是呆了數秒，之後即醒覺欲搶回寶寶手上「罪證」，可惜不得要領，只能掩臉遮醜兼為自己作最後辯駁。

馬國明回憶拍攝這場戲時沒有刻意豁出去︰「我不嬲冇偶包，場戲都係想觀眾開心吓，因為劇入面好多緊張打鬥戲，所以間中要有啲場口畀大家輕鬆吓。我都係跟劇本做，何况演員係應該冇偶像包袱嘅，因為我係一個演員。我拍攝時有著短褲打底，冇尷尬，但有忍唔住笑。」

談到劇集出街後獲網民讚有型，他表示身邊朋友也有相同看法，感激監製令他在角色上有突破。馬國明說︰「佢哋話『我從來都唔知你咁有型嘅』，我好開心。今次呢個劇或者可以幫我轉型，唔使成日都演例如醫生嗰啲斯文角色。作為一個演員，我當然希望有多啲唔同戲路，自己駕馭同演繹到而觀眾又鍾意，所以要再多謝監製同所有幕後工作人員。佢哋喺後面無名嘅付出，先至令我哋幕前嘅演員咁有型，真係好多謝、好多謝佢哋。」

對於Ocean「失眠」設定成功入屋，馬國明表示：「我自己睇劇本時都覺得呢個設計幾好笑，可能因為佢對詩詠有啲內疚，話唔定就係呢個潛意識，令佢每次聽到詩詠鬧佢，就會覺得少咗啲罪疚感，所以好瞓啲。我拍呢段戲都幾開心，每次我撩㷫詩詠，跟住錄佢音，跟住瞓得好冧，全部都好好笑同得意。」

（即時娛樂）