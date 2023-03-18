許冠傑《洋紫荊40周年版》MV 此時此處 香港情懷不變 (22:54)

許冠傑（Sam）將於4月7日在紅館舉行7場《此時此處演唱會2023》，大會推出「許冠傑洋紫荊40周年版MV」，演唱會總監蕭潮順今日在Facebook分享MV，寫道：「早些前與Facebook高手Ming 仔傾談，他叫我留意一下大佬Sam 40年前的一首歌《洋紫荊》，佢話呢首歌非常代表此時此刻的香港，讓作為一個土生土長的香港人非常感觸，他問我可否為這首40年經典歌重新做一個新版MV，一來今年四月的大佬Sam演唱會是他首次在紅館開個唱的40周年，二來歌詞內容又好襯今次演唱會主題『此時此處』，再次譜奏此曲別具意義。」

蕭潮順有了這念頭便跟Sam商量40周年版MV大計，又說：「他（Sam）說最能夠代表香港的，就是一群帶給香港人無盡歡樂、能夠啟迪人生的艱苦奮鬥的香港精英及未來新一代，如果新MV將這些人物連成一起，便成為一道令香港人驕傲的美麗新風景線，帶給我們滿滿的正能量。其實距離7/4紅館演唱會時日無多，要極速解決歌曲版權、在MV中加入超過40位名人紅星相片，處理那些版權似乎是一件不可能的事，但為求完美，一眾手足本着事在人為及No Try No Gain 的大原則，又一次創造出奇蹟，在一群有心人的協力下，不足12日《許冠傑洋紫荊40周年版》MV按時面世，希望為此時此處的香港，帶來『互相幫，困境風波一起去擋，讓洋紫荊永遠盛放。』」

《洋紫荊》是Sam於1983年作品，當時他說跑步會有創作靈感，有次他跑步時作了《洋紫荊》表達對香港的深厚感情。在MV出現的人物有已故梅艷芳、張國榮、羅文及黃霑等，令人懷念，又有新生代的MIRROR、林家謙、張天賦及Serrini等，配合「看見曙光」歌詞。

（即時娛樂）