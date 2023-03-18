鄭欣宜情迷單眼皮鄭中基 與嘉賓對答鬧笑話 (16:03)

鄭欣宜（Joyce）昨晚舉行第2場紅館演唱會，獲毛舜筠、彭秀慧、容祖兒、許廷鏗、梁釗峰、COLLAR成員Winka與芯駖、寰亞集團老闆林建岳等捧場。Joyce繼續勁歌熱舞，並請來鄭中基（Ronald）擔任表演嘉賓。Joyce介紹Ronald出場時，坦言對他的單眼皮情有獨鍾，自言小時候在加拿大生活時狂煲其電影VCD，長大後欣賞他敢言和做自己很喜歡的事情。

當Ronald升上舞台，觀眾驚喜歡呼，並齊聲叫他的招牌口號「Wee」。Joyce對Ronald說︰「多謝你嚟做我嘉賓，我好鍾意你㗎，我真係由細到大都對你心心眼！」Joyce表示早前執屋時發現初戀男友舊照，原來他與Ronald都是單眼皮。Ronald聞言說：「我覺得好對你唔住，依家我老咗變咗雙眼皮，因為啲皮鬆咗。你要諗清楚，如果鍾意單眼皮男仔，可能佢老咗變雙眼皮。」

兩人傾談時，中文麻麻的Joyce一度誤會Ronald的新計劃「機動兵工廠」是「機動兵工『床』」，還說很想參與其中，與Ronald一起培訓，令觀眾捧腹大笑。Ronald聽到皺眉，問可知道「培訓」的意思，Joyce稱是指「Training」。Ronald遂說︰「係啦，不如講『Training』啦，因為你講嗰個詞比較尷尬。」Joyce繼續自薦：「我知道呢個Training有acting同埋singing，呢兩樣嘢我都有做。」Ronald支吾以對：「但我哋有年齡限制，由21歲到35歲......」Joyce立即興奮地說：「咁就掂啦，我5月30日之前都仲係35歲。」Ronald卻表示︰「我唔掂喎，訓練咗你兩個月之後就36歲﹗」Joyce強調︰「中女都有中女特別味道，你改咗個年齡框。」Ronald答︰「即係改為21到36歲。」Joyce開心對觀眾說︰「嗱，大家聽住，改咗啦！」Ronald搖頭笑道︰「我真係估唔到我第一次搞真人騷就要造馬，即係要我選你。喂，講完『培訓』然後『我選你』...... 我『挑』選你﹗哎呀，我哋都係返入後台再講。」Joyce之後點唱Ronald的《我代你哭》，她說︰「呢首歌係許廷鏗介紹我聽，但佢就唱得...... 我想聽原唱！」許廷鏗在觀眾席上扮嬲，一臉不忿地指住台上的Joyce。

Ronald獨唱後離場，Joyce穿上閃亮運動裝再度登場，與20位舞蹈員一口氣勁歌熱舞近10分鐘。安歌時，她改穿金色長裙，演繹《先哭為敬》、《配角》、《無表面傷痕》和《女神》等金曲，其間配合來自英國的Ground Support 打造的燈光效果，畫面震撼。完場後，觀眾不肯離開再度安歌，Joyce加碼唱《無權愛我》和《渺小》，才正式結束演唱會。

（即時娛樂）