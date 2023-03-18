請1日假去旅行｜何沛珈李芷晴忍淚訴心聲 曾懷疑能否與競爭對手做朋友 (16:41)

無綫旅遊資訊節目《請1日假去旅行》昨晚播出新一集，主持何沛珈（Roxanne）及李芷晴（Stephanie）繼續玩轉曼谷，齊齊租借泰服到鄭王廟影靚相。原來租泰服價錢便宜，一天價錢只需600至900泰銖（約100至200港元）。打卡期間，Stephanie化身攝影師幫Roxanne影靚相，卻被Roxanne嫌棄其影相功力，嚷着要導演接手拍攝。Roxanne、Stephanie又到水療店做Spa，齊齊曬玉背歎特色水果味精油Spa，其間瘋狂鬥嘴，Stephanie笑Roxanne的背脊捽出萬年老泥。

兩位靚女又在節目中化身一日女友，以男友視角方式和觀眾拍一日拖。Roxanne變身性感小野貓，帶大家到有「泰國蘭桂坊」之稱的熱點夜蒲。暢飲特色蜜糖Cocktail的她，更親手餵觀眾飲埋一份。Stephanie就化身文青女神和大家參觀曼谷設計周，影靚相打卡之餘，還對住鏡頭瘋狂撒嬌，展露出其可愛一面。兩人隨後到夜市接受製作組考驗，要以1000泰銖買齊10件手信。有選擇困難的Stephanie全程遊魂，Roxanne則出盡牙力講價。Roxanne說︰「要以有限錢買到10樣嘢，我好厚面皮地瘋狂講價，同埋我哋係分開拍攝，要令成個拍攝冇冷場，真係唔容易。」

節目尾聲，Roxanne、Stephanie齊齊換上泳裝浸在水中訴心聲，其間感觸至眼紅紅。Roxanne哽咽︰「我哋由《再競選》...... 我都入咗行兩年，都未試過同一個女仔咁Close，未試過呢個體驗。」聽到眼濕濕的Stephanie則說：「可能大家都好大壓力，大家都覺得競爭對手嚟㗎喎，點樣做朋友呀，有時我都覺得你會唔會唔鍾意我呢？」兩人因是次行程成為好友，日前齊齊開Live與觀眾互動。Roxanne驚爆二人會「肉帛相見」後，Stephanie隨即爆Roxanne「浴巾」的秘密，她說︰「佢會著住浴袍周圍走！」Roxanne聞言反問：「有浴袍咁多呀？」Stephanie補充︰「後尾就過分啲，但第一日未係好熟嘅時候，佢就咁沖完涼著住浴袍行出嚟，好彩你冇打開畀我睇咋。」

（即時娛樂）