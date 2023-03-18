張敬軒為移英港人倫敦開騷 500香港粉絲飛當地撐場 (19:33)

張敬軒一連3場《the PRIME CLASSICS HINS LIVE in LONDON》演唱會，於英國倫敦逾百年歷史的Royal Albert Hall（RAH）展開。軒仔首次在倫敦開騷，成為首位在RAH連開3場的華人歌手。現場除了英國的觀眾外，更有來自美國、法國、丹麥的樂迷，還有500多名來自香港的粉絲撐場，令軒仔非常驚喜。軒仔在台上表示非常珍惜這次跟英國朋友見面的機會，可以在這個美麗及超級靚聲的場地開騷，與樂迷分享其音樂是他的榮幸。他視這次演出為考試，觀眾是考官，希望每位觀眾也可以感受到他盡全力的演出，給他掌聲及鼓勵。

除了演唱，軒仔更妙語連珠讓觀眾歡樂無窮。他自爆開騷半年前用其私人facebook帳號加入了一個移英港人群組，說是因為很想知道離開香港的朋友移民後生活如何。有觀眾大叫「掛住你呀」，軒仔說︰「我都掛住你哋，所以咪飛過嚟，我飛過嚟平過你哋咁多人飛番嚟！哈哈﹗我見到有一啲剛移民過嚟嘅朋友可能未習慣，好似有小朋友病咗，唔想食西藥，又冇得睇中醫，我同中醫朋友講， 倫敦有得做喎。 」令現場不少移民朋友又感動又大笑不停。軒仔說特意提前10天抵達倫敦適應天氣及時差，雖然作用不大，每晚都會凌晨2、3時起牀，發現倫敦冬天又乾又冷。他說︰「喺街上總覺得好凍，行過街道公園時，覺得如果身邊有一個可以拍拖嘅人就好啦，寒冷氛圍令我諗番起以前戀愛經歷。」

軒仔去年開騷時親自不停收歌迷禮物，疑因此受到感染生病，他這次十分小心保重身體，加上要保障之後帶父母去玩的難得假期，即使看見現場有不少歌迷送花送禮物，也請大家體諒，由工作人員代為接收。軒仔說︰「我42歲啦，隨住年齡增長，身體會話你知好多事，可能頭髮冇以前咁多，聲音冇以前響亮，但呢3晚，我會全力去唱。」

（即時娛樂）