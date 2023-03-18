當年一句「邪不能勝正」交惡運 蕭正楠：心雄沖昏頭腦 (22:10)

蕭正楠接受商台《星光背後》主持梁泰來訪問。蕭正楠於2002年簽約唱片公司出道，後轉戰電視圈，過去疫情期間，他跟區永權及音樂人伍仲衡組成「伍筆區蕭」組合網上開LIVE獲追捧，三人勾起樂迷回憶乘勢開騷之餘，伍仲衡更為蕭正楠度身訂造紀念入行二十周年之新歌《小小大人物》。

蕭正楠為事隔18年首支正式個人派台歌到電台宣傳。蕭正楠出道時集萬千寵愛在一身，被打造成「五百萬電盈之子」，奈何橫掃新人獎講錯一句「邪不能勝正」被指針對麥浚龍後惡運接踵而來，更北漂多年。節目中，蕭正楠承認當年做新人因公司競爭激烈心雄，「是心雄，有些沖昏頭腦，那句說話是觸發點，但我清楚是無意傷害人，再解釋已沒意思，追唔返轉頭。」

之後蕭正楠北上拍劇，雖然曾有機會於內地劇《中華小當家》做男一，但他形容那階段是「孤獨、淒楚、落泊」。 2008年回港簽TVB由低做起，他指純粹因為母親：「主要因為媽咪，那三年多每年只能見她一個月，加上期間爸爸病逝後，她終於出聲：『你搵唔搵到錢無所謂，紅唔紅都無所謂，我只想個仔在身邊！我已經滿足。』媽咪一向內斂，聽她這麼說好心噏，事業已經平平無奇，如果連孝順也做不到真係做人好失敗！」

電視圈發展多年，蕭正楠終憑2013年《巨輪》捱出頭來，翌年拍攝《師奶Madam》認識太太黃翠如，蕭正楠坦言：「我好開心人生當中遇到翠如！」他又透露跟黃翠如初碰頭時未有特別幻想，只覺對方「像男仔，硬淨，好捱得，最大的優點是她很關心身邊較弱小的同事。」及至拍攝後期，蕭正楠指開始對黃翠如有好感，「到就快拍完，唔知幾時有機會見，心中開始有奇怪感覺，直至我唱了這套劇的主題曲《I'll Always Be Yours》，我感到那首歌歌詞就像是她，我錄完send給她，之後彼此就像click著了某些東西就開始了。」

兩人於2018年結婚，蕭正楠曾公開指太太黃翠如性格像男仔兼大懵，節目中他大爆老婆大懵事外，亦披露了他甘願照顧大懵太太的浪漫。他說：「她有太多甩漏事要我照顧，變了我現在是一個經常要照顧人的人。以前我勉強可以照顧自己，現在我一定要照顧埋她。」他更指從無介意黃翠如是「地獄廚神」，「對呀，她現在是不用接觸廚房所有東西，事關之前她入廚切菜，切第二刀就切親手，唯有即時叫她出返來；還有一次她想煎些食物，手臂又不小心碰到鑊邊焫傷了一片，太多太多這些大慒甩漏事，她現不用再入廚房。其實，她焫燶手也是一心想整嘢畀我食，這已經好感動啦！整唔整到已不是重點，她要被照顧，我願意照顧她，我們就很夾啦！哈！她有能力令你願意照顧她，都是一種能力來。」

（即時娛樂）