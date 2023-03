魏浚笙(Jeffrey)近日接棒女團COLLAR,成為寶礦力水特代言人,更是香港多年來的第一位男代言人﹗Jeffrey早前為品牌拍下的全新廣告日前曝光,片中飾演學生的他大曬青春活力,當中更不乏濕身、穿上背心騷手臂的鏡頭。

Jeffrey說︰「出發向夢想啟航。If you never try, you will never know﹗過去不斷努力探索未知領域,一步一步接受挑戰。但一個人嘅力量畢竟有限,一大班熱血嘅隊友可以激發更澎湃嘅汗水力量,行得更快、更遠、更爽。由拍《I SWIM》做余浪沖,到成為@pocarisweathk嘅最強隊友,等我同大家一齊揮灑超乎想像嘅汗水力,全速向夢想前進,沾沾呢個廣告濕水都拍得咁好。We are the Power of Sweat﹗」

寶礦力水特的香港區代言人有COLLAR、譚旻萱、王思敏、蘇麗珊及Audrey Lim。

(即時娛樂)