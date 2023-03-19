鄭欣宜尾場演唱會3度落淚 5度安歌滿足粉絲 (16:44)

欣宜在音樂總監何秉舜伴奏下演唱《你是什麼時候開始不愛我的？》和《恐懼蠶食心靈》。（大會提供）

鄭欣宜（Joyce）昨晚舉行尾場紅館演唱會，獲胡楓、羅蘭、關心妍與丈夫、盧慧敏（Amy Lo）、雲浩影（Cloud）、ERROR的梁業（肥仔）等捧場。Joyce在演唱會上三度落淚，她一開場勁歌熱舞後，看到全場的熱烈反應已眼濕濕。音樂總監何秉舜在台上以鋼琴伴奏Joyce演唱《你是什麼時候開始不愛我的？》和《恐懼蠶食心靈》時，台上升起一個「小房間」四邊落雨裝置，一對男女舞者在房內演繹情侶又愛又恨的激情。Joyce唱完後向前排觀眾說︰「你哋有冇灑到水？有冇覺得自己喺主題公園玩水上過山車咁刺激？」

談到今次演唱會的舞台燈光效果，Joyce說：「相隔9個月再開騷，我同公司講要不惜工本，大家睇吓台邊呢四條柱，叫做Ground Support，係英國口音，因為佢哋嚟自英國，好international同埋a little bit威水，好多外國歌手都會用呢種Ground Support，去做好靚嘅燈光效果，希望大家細心欣賞。至於坐喺柱邊朋友唔使擔心，我會行近你哋唱歌，當然老規矩係以歡呼聲決定我行去邊啦！」全場歡呼大叫「靚女」、「好索」，Joyce非常開心，做出心心手勢互動示愛。演唱會尾聲時，全場大合唱《女神》，Joyce忍不住眼淚。

尾場觀眾反應熱烈，完騷後不肯離場，Joyce五度安歌。她換上個唱主題Tee及牛仔褲出場，全場大合唱《擁抱愛》。她落台後再被觀眾召喚，戴着帽和毛巾再出場唱《兄弟》。Joyce表示這首歌是其初出道作品，很有紀念價值。第三度出場時，Joyce希望唱一首有度假感覺的歌，讓歌迷開開心心離場回家，於是唱出《懶人包》。不過，觀眾仍未肯回家，Joyce再出場唱《渺小》後，連樂手都離場。粉絲的熱情吶喊令Joyce第五度登場，她清唱《上心》後說：「真係無歌啦，真係要認真地拜拜，一係咁，我再次約定你哋！」然後向全場飛吻落台。

Joyce騷後受訪時，直言不捨舞台，因不夠喉兼抵受不住觀眾歡呼聲，所以數度上台，並有意舉行巡迴演唱會。雖然舞台因設計了4條大柱而放棄過千座位，她說︰「值得，最緊要大家睇得開心。見到觀眾冇戴口罩嘅開心表情，大合唱時都唱得鏗鏘，好感動，忍唔住喊。我唔係喊咗好多次，進步好多。」談到尾場沒嘉賓，Joyce笑道︰「鄭氏宗親會，嘉賓咪鄭欣宜囉﹗因為我想唱多啲，觀眾都想繼續安歌。」

Joyce指爸爸鄭少秋因不在港未能捧場，但有送上花籃及傳短訊鼓勵。她說前晚第2場因毛舜筠捧場而十分緊張︰「我好欣賞佢，初入行時曾經同佢一齊拍劇。佢第一次嚟睇我嘅紅館演唱會，我同自己講要用盡飲奶嘅力做好個騷。」被問到隱形花店老闆男友可有捧場時，Joyce表示︰「第一晚Do姐（鄭裕玲）做嘉賓時，我已答咗有拍拖，我同全場觀眾拍拖。總之愛我嘅人都有嚟支持，今日咁開心，唔講呢啲。」

（即時娛樂）