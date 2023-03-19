陳展鵬與太太參加Disney Run探路 楊潮凱連跑兩場好滿足 (17:18)

「香港迪士尼樂園10K WEEKEND 2023」在疫情後相隔三年回歸，今年有多位星級跑手姜皓文、袁偉豪、楊潮凱、梁諾妍、黃淑蔓、小肥，又有星級爸媽陳豪、陳展鵬、單文柔、湯盈盈、鍾麗淇，楊洛婷、朱凱婷帶小朋友參與這跑步盛事。

湯盈盈帶同女兒Alyssa及Kassidy挑戰「Duffy與好友3公里跑」，她說：「我們對跑步賽道已經非常熟悉，小朋友最期待就是沿途可以見到LinaBell為他們加油打氣，讓他們更有動力跑向終點，而這次更首度可以穿過奇妙夢想城堡的拱門，穿過的一刻感覺自己與女兒一同變身成為公主，非常 Magical。」她們的跑友還有鍾麗淇一家四口，陳豪今次帶二子Nathan與細女Camilla首度參與3K賽事，他表示：「可以與子女一同共享天倫樂，十分Happy!」

陳展鵬與單文柔首次參加Disney Run，他表示今次比賽是給女兒的率先探路：「我女兒最鍾意米奇米妮同公主，所以今次跑步同時亦不忘為Quinta與一眾迪士尼朋友集郵，期待下年Quinta長大點，帶埋佢一齊跑，一定會樂而忘返。」楊潮凱今日連跑兩場，先參與「Marvel超級英雄10公里跑」，再跟小朋友參與「Duffy與好友3公里跑」，笑說終於可以除下口罩參與賽事：「一大早就同黑哥同埋Ben跑咗10K先，衝線之後就即刻跑去起點Join返囡囡一齊跑3K，所以今日一共跑咗13K，好滿足! 」

姜皓文、袁偉豪跟楊潮凱首次挑戰「Marvel超級英雄10公里跑」，在跑道上遇上蜘蛛俠、Iron Man、雷神等一班超級英雄夾道打氣，感覺奇妙。姜皓文以55分47秒完成賽事，他說：「今日天氣好好，樂園賽道亦十分適合長跑，我都好滿意自己。」楊潮凱的成績是55分44秒，袁偉豪則1小時35秒完成賽事。

（即時娛樂）