甄子丹談遭聯署反對出席奧斯卡︰希望世界多些包容多些愛 (18:53)

甄子丹和太太汪詩詩今日出席馬場活動時，稱早前參與奧斯卡頒獎禮，行程忙碌但開心。談到楊紫瓊（Michelle ）憑《奇異女俠玩救宇宙》成為史上首名奧斯卡亞裔影后，他說︰「Michelle得獎，我們開心到彈起﹗她多年來堅持，是值得的。她為華人、為女性爭光﹗關繼威得男配角獎，他的致辭也令人感動，我聽到眼濕濕。今次破紀錄有那麼多位華人得獎，很開心﹗」甄子丹想約楊紫瓊慶祝，但知道全世界也在排隊跟她慶祝，相信她一定很忙。他回想與楊紫瓊合作電影《詠春》及《新流星蝴蝶劍》，兩人更曾相約打麻將和食飯，非常開心。至於可再有合作機會，甄子丹笑言︰「可能要排到30年後。」

談到他早前接受英國《GQ Hype》訪問時以「那不是抗議，是暴動」來形容2019年的社會運動，結果引起部分網民不滿，10萬網民聯署要求取消他擔任奧斯卡頒獎嘉賓的安排，甄子丹說︰「人人也可以有言論自由，希望世界多些包容多些愛。今天那麼開心，我不想說太多。」曾一同演出新戲《殺神John Wick 4》的蘭斯列迪克（Lance Reddick）猝逝，他表示︰「我個心感覺不舒服，我跟他雖然沒對手戲，但有看過他之前的演出。」至於曾與碎屍案受害人蔡天鳳在首映活動上合照，甄子丹說︰「我本身不認識她，她是當晚其中一位贊助人。人家邀請合照，我有求必應。發生了那麼大件事，我不想令事件太複雜。任何人有此遭遇，我也難過。」

（即時娛樂）