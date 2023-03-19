吳大強爬兒子吳偉豪頭 5‧13偕《中年好聲音》參賽者開騷 (19:15)

無綫《中年好聲音》26強參賽者將於5月13日假九展舉行《夢想成真演唱會》，吳大強、支嚳儀、周吉佩、曹敏寶、龍婷、李佳等今日出席演唱會宣傳活動。節目主持車婉婉笑言這麼好的節目，至少要拍10幾季。她隨後與吳大強合唱《總有你鼓勵》，吳大強說︰「可跟婉婉合唱，so so so happy﹗」

吳大强受訪時表示可以開騷的心情像發夢一樣，並隔空對兒子吳偉豪說︰「你看看，爸爸現在爬你頭了﹗你要更努力，記住了﹗」他直言很期待這次演唱會，會好好練歌，希望門票賣得好，他與吳偉豪會預留門票還飛債。被問到可會父子檔拍劇時，吳大强說︰「未有消息，興趣一半半，始終未拍過戲，擔心駕馭不來。我最怕拍群戲時NG阻人收工，但我的演技未必輸給兒子。（兩父子拍爭女戲？）不了，我已經收山。我不抗拒拍戲，自問也捱得，但現在首要是唱好歌，即使拍也是玩票性質。」對於被郭偉亮批評唱歌沒變化，吳大强說︰「他的建議好，我不會不開心，會鑽研和改善。我的信心不會被打擊到，長途賽是不能沒變化，希望大家將來能覺得我很全面，非獨沽一味。」

支嚳儀感冒聲沙，她說日前發燒，現已退熱，仍有點咳，開騷前會注意身體及會飲開聲茶護聲。被問到豪宅曝光後可有帶來不便，她說︰「幸好沒有公開地址，沒想到一個家居專訪，報道出來後被人覺得炫富，這不是我的原意。我是實在的創業，靠自己努力，丈夫安慰我不要想太多。」

（即時娛樂）