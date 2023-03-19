張進翹舉行首張EP發布音樂會：期待再跳到更大舞台 (21:27)

張進翹（Manson）昨晚於九展Music Zone舉行首個新碟發布音樂會《The UNKNOWN》，獲家人及圈中好友舒文、吳林峰、張天穎、朱栢謙、麗英@小薯茄、張紋嘉等捧場。他花1年時間創作的首張概念EP《liFe iS…》，他一口氣唱出7首歌後，感謝沿途有著音樂伙伴及團隊的支持：「今日係特別大日子，因為實體EP出面有得賣啦，入面好多絕密真相。嚟緊我帶大家返去以前，好似好多好唔好嘅經歷，例如失戀，寫出嚟再經歷一次，好好療癒自己。」他整晚唱出連串歌曲，令樂迷投入他的音樂世界。

音樂會結束後，樂迷仍不願離開，在一片Encore聲中，Manson再度登場，多唱一次音樂會主題曲《ONE WAY TICKET》，為首個音樂會劃上圓滿句號。Manson完成演出後表示心情好複雜，好緊張又興奮，因為個騷難度好高，他第一次唱這麼長的騷，成晚連encore唱了22首歌。加上是專場，個個都是來看他一個，所以壓力好大。他笑言暫時鬆了半口氣，因為下星期仍有音樂節表演。Manson再次感謝團隊幫忙：「我好想逐個畀個好大的擁抱。」提到昨晚媽媽到場支持，他笑指媽媽每日都看他「演出」：「我日日在屋企唱嘈住她，她都慣了，反而好多藝人朋友來睇，搞到我好緊張。」他期待與團隊到不同的地方：「我想去戶外，我相信這站是開始，同我隻EP一樣，是我的轉捩點，完成第一步之後可以再跳到更大舞台。」

（即時娛樂）