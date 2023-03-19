廉政狙擊｜黃宗澤臨時加被蔡思貝灌醉牀戲 隱形Big Boss Martin唔止一人 (22:26)

黃宗澤、胡定欣、王浩信、吳卓羲、蔡思貝主演劇集《廉政狙擊》進入結局周，ICAC章Sir（譚俊彥飾）一直懷疑卓廷光（黃智賢飾）在O記及ICAC均有人助其在受查期間甩身。為將卓廷光繩之於法，章Sir召開特別行動組，與子峰（黃宗澤飾）及小黃（戴祖儀飾）秘密展開調查，三人事後得悉ICAC中一直有化名「Martin」的人與廷光內應外合，並鎖定黎主任（胡渭康飾）為最大嫌疑人。但事情並非眾人想像般簡單，卓廷光等人口中的「Martin」原來不止一個人，牽涉者真實身分更是超乎想像。

這邊廂ICAC為捉拿卓廷光全速前進，另邊廂要向卓廷光報冧樓之仇的屠敏（胡定欣飾）亦快馬加鞭，屠敏先約自殺不遂的繼明（王浩信飾）到放滿冧樓亡靈的佛堂，苦勸對方振作，並表露自己是洛子欣的身分，最終繼明決定撐屠敏，辭掉O記職務，利用好友以凡（吳卓羲飾）埋卓廷光身邊打探線索。繼明雖然得逞，但因深謀遠慮的卓廷光一直對其抱有懷疑，繼明數度身陷險境。

之前在內地播出後引發熱議的牀戲，於明晚（20日）的第21集播出。劇情講述已與子峰拍拖的曉山（蔡思貝飾），因有感子峰「感情遲鈍」遲遲沒有進展，同時子峰母親群姐（黎燕珊飾）亦心急抱孫，遂拉埋「未來新抱」夾計灌醉子峰，令二人米已成炊。子峰翌日被曉山的鼻鼾聲吵醒後，才發現自己酒後亂性。

原來該場牀戲是黃宗澤（Bosco）與導演即興「度」出來，Bosco早前與王浩信接受電台節目訪問時，自揭臨時要求加牀戲背後真相：「其實劇本本身冇嘅，只係有類似嘅嘢，咁我就同導演講點樣場戲可以好睇啲，因為套劇太沉重，但我覺我屋企嘅戲可以輕鬆啲，因為有個搞事嘅阿媽，又有個傻大姐蔡思貝。我哋係咁傾係咁傾，講到話我阿媽成日好想我成家立室，我就話不如個阿媽同未來新抱夾計去搞呢件事出嚟，導演聽完都覺得好新鮮，仲話：『好少咁拍喎，不如試吓。』之後導演就返去寫咗出嚟。」Bosco續指去到拍攝現場都有繼續為該場口「加料」：「我加咗做節嗰part，我問：『咁好餸嘅？發生咩事？』跟住就度咗話不如勞動節，勞動節都做節？都幾得意吖！」Bosco再說：「其實醒番嗰幕都係臨時度出嚟，我哋都係想大家睇咗覺得好笑。」

（即時娛樂）