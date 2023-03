2020年港姐冠軍謝嘉怡近來少在熒幕亮相,但她不時更新社交平台並且在YouTube上載短片,包括她學打拳的系列。今日她在Ig直播拳賽,她跟對手Jen拳拳到肉,打了三個回合。在第三個回合結束後,謝嘉怡被對手打到流鼻血,教練用毛巾幫她抹鼻血。謝嘉怡勝出,她開心跟Jen擁抱,又留言分享拳賽感受:「Wow, our first fight is completed. I won by the decision of the judges, but it was a really close fight ❤️ I am so so proud of jen and I. We put out heart and soul into training these past few months, and tonight, we came to fight.」這是她們第一場比賽,評判裁決下她獲得勝利,她形容這是一場很接近的比賽,她為自己與Jen感到驕傲。過去幾個月她們全心全意訓練,終於來到比賽。

(即時娛樂)