田豪祖3寶Channel兩周年 5月台灣合體 寶粉隨團見證 (00:05)

《瘋show快活人》前主持曾志豪（豪仔）、貴花田與王耀祖（阿祖）2021年6月離開港台後，YouTube開設「田豪祖3寶Channel」繼續開咪，並獲「寶粉」（粉絲暱稱）更大力支持。當初「田豪祖3寶Channel」不是計劃下誕生，發展至今近兩年，YouTube逾10萬的訂閱，有廣告商支持又有自家品牌的產品。在「田豪祖3寶Channel」建立未「滿月」，豪仔跟家人移居台灣，但無礙3寶繼續合作。

去年6月「田豪祖3寶Channel」慶祝一周年，在銅鑼灣開Pop Up Store售賣3寶的限定精品大成功，首日有6000人入場，大排長龍，「寶粉」掃貨同時最重要是跟貴花田與阿祖親親，身在台灣的豪仔只有人像紙板跟「寶粉」合照。當時問田豪祖3寶是否有機會真實合體？豪仔答：「我等緊佢哋嚟台灣探我。」阿田則說：「期待3寶包機同寶粉飛去台灣做實體直播！」

疫情後3寶實踐真實合體的承諾，早前在節目宣布拉隊到台灣探豪仔，慶祝「田豪祖3寶Channel」邁向兩周年，於5月舉行4日3夜的「3寶台北宜蘭團」。今次3寶跟旅行社合作包團，帶寶粉衝出香港，到台北宜蘭玩餐。團費約$6500-$7000，會視乎實際人數有所調整。消息公開後「寶粉」好興奮，他們先安排有興趣的「寶粉」先填表留位，首日交表格留位的人數爆標，大大超出3寶的預算。

阿祖接受《明報》電話訪問，他稱由於機票與酒店等要處理，待落實後日內會公開詳情。他透露公開留位表當日，1分鐘內收到的報名人數，已達預算的旅行團滿額。因為「寶粉」反應好熱烈，現在大家努力中，希望可以多加些名額，但也要機票與酒店先安排好才落實。阿祖說：「今次的旅行團唔係賺錢，因為兩周年想搞活動，大家又想去探豪仔，若果太多人，我哋同寶粉唔夠qualitytime，怕照顧得唔夠好，所以人數方面只能略略增加。」阿祖稱今次是3寶的第一次，他們沒有帶團經驗，行程的策劃與處理也需要時間，很快有進一步消息公布。提到去年6月才說要跟寶粉到台灣探豪仔，未夠一年便做到？他說：「當時見到Pop Up Store咁成功，我哋已經覺得，如果大家一齊去探豪仔，呢件事會係大家最想見到嘅，之後已經開始計劃。」

（即時娛樂）