身在日本拍戲的MIRROR成員「教主」盧瀚霆(Anson Lo),昨晚(19日)在社交平台貼片,片中他抱住愛犬Amber拍了#AnsonLoMoneyChallenge,繼續宣傳跳唱歌《MONEY》,Amber十分可愛,又跟教主咀嘴,Anson Lo寫道:「在日本拍電影的日子...特別思念家人,特別思念Amber豬,臨去日本前,和Amber一齊拍了#AnsonLoMoneyChallenge,Right now I really miss her so much...大家一齊在下面留言區讚多一點Amber~讓她開心一點、沾沾自喜一點,下次再拍時佢就會合作得多好多,我留言先:Amber豬真係好乖豬!」

