中年好聲音｜肥媽敎做女人真諦 顏志恒獲MVP 嘆未獲同事支持 (13:00)

以靚聲馳名的龍婷，分享自己「飄洋過海」來到香港尋夢的故事，說到盡量想堅強於人前時更淚流披面。（大會提供）

曹敏寶雖然未能進晉級，但她仍開心的說：「我去到12強已經賺咗！」（大會提供）

無綫節目《中年好聲音》昨（19日）晚播出的第16集，是「第六部曲 故事之歌」下半場的《爭入十強！次回合生死鬥！》，今集最高分者是獻唱《好人》的林鉫徫，獻唱《P.S.我愛你》的曹敏寶則因獲得72分最低分而被洶汰。另外本集嘉賓評審Eric Kwok（郭偉亮）更會根據12強本部曲表現選出MVP，最終大熱之一的顏志恒憑「犧牲」獲得殊榮，場面感人。

今集六位出戰選手與上集六位一樣，分享各自要面對的人生課題，以靚聲馳名的龍婷分享了自己「飄洋過海」來到香港尋夢的故事，說到盡量想堅強於人前時更淚流披面：「我表面係比較堅強，我唔開心嗰啲我會收埋，我講出嚟都冇用。」

龍婷於2017年4月23日正式踏出在旺角西洋菜街街頭獻唱的第一步，她笑說當年開始時也是無從入手，並慶幸唱了一個月左右即憑《容易受傷的女人》在網絡爆紅：「條片喺網絡上畀好多人睇到，然後愈嚟愈多人去聽我唱歌。有朋友話我聽，佢有時有情緒問題，聽完我唱歌會減輕咗啲唔開心，我會覺得自己咁樣好有用。」

至於李佳和曹敏寶，則分別將《我只在乎你》及《P.S.我愛你》獻給爸爸老公和女兒。年紀很小已失去父親的李佳，當年最後獻給父親的歌曲正是《我只在乎你》，談到丈夫，她指對方像是爸爸派來為自己延續愛的人。以全新方式演繹《我只在乎你》的李佳，不但唱出真感情，更唱出個人風格，縱然斷續的演唱方法，未獲一致認可，但仍得到83分全場最高分。

Eric Kwok說：「你好有style，我覺得好有型」，伍仲衡說：「畀分我好睇你own唔own到隻歌，你own到，我覺得呢隻歌你畀到新生命。」

對於李佳在台上感嘆虧欠丈夫，並指自己傳統顧家思想，似與老公渴望男女之間浪漫的愛大相逕庭，肥媽指正謂：「第日大咗仔女係走梗㗎，你聽住呀，佢唔走都係返嚟攞嘢㗎啫。」肥媽此話一出全場嘩然，肥媽笑問現場觀眾「啱唔啱聽」後續說：「你嘅伴侶係同你永遠㗎！你今日唱歌，我身為女人係Feel到你有幾咁在乎。」

至於曾因患上焦慮症，要服藥以致體重暴增至165磅的曹敏寶，坦言全靠《P.S.我愛你》這首歌掃走負能量。雖然寶寶傾盡真誠落力演出，但卻因音準及難有進步空間等問題，而獲全場最低分被淘汰；雖然未能進晉級，但她仍開心的說：「我去到12強已經賺咗！」

至於喜獲MVP的顏志恒，則感激Eric Kwok看出他為了追尋音樂夢，犧牲了很多：「我作為廚師，要分身去參加呢個比賽其實好難，因為好多同事未必支持，佢哋唔鍾意唱歌，佢哋永遠唔知我諗乜。第二我係犧牲咗時間，我要衷心多謝太太仲有我媽咪，冇咗呢兩位顏太幫我打點所有嘢，我企唔到喺呢度。」

（即時娛樂）