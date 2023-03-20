姜濤重新演繹張國榮《追》 欣賞哥哥風趣幽默性格 (17:25)

姜濤重新演繹的《追》由徐浩擔任監製，並與黃兆銘共同編曲，在保留原作韻味的同時，注入新元素。（大會提供/資料圖片）

環球唱片推出《REMEMBERING Leslie》企劃，向一代巨星張國榮（哥哥）致敬，集合不同唱片公司及電視台的一眾樂壇新血獻聲。繼盧瀚霆推出《偷情》後，第四波主打有MIRROR另一人氣王姜濤，重新演繹哥哥經典金曲—《追》。

姜濤重新演繹的《追》由徐浩擔任監製，並與黃兆銘共同編曲，在保留原作韻味的同時，注入新元素，《追》是經典電影《金枝玉葉》主題曲。談到重新演繹《追》，姜濤表示唱得很舒服：「以前喺演唱會都唱過，知道自己屬於中音嘅Range（音域），呢隻歌都係中音區，首歌令我唱得好舒服。當然要聽番哥哥原版演繹，到重新去唱、編排過嘅時候，一定要有自己風格、唱法加落去，太依賴會畀人覺得太模仿，唔想畀人覺得係模仿，因為哥哥係模仿唔到。」

《追》的監製是與姜濤合作無間的徐浩，姜濤直言對方非常了解自己風格和聲線，錄音過程亦相當順利：「雖然之前演繹過呢隻歌一次，但用新嘅編曲完整地演繹，係需要邊唱邊搵感覺，好彩比想像中順利。首先隻歌嘅Range比較啱我，同埋同監製好熟，冇太多阻滯，本身預兩日錄，變咗一日就搞掂。」

至於對哥哥的印象，姜濤表示從小已經由媽媽和親戚口中聽到他的名字：「8、90年代嘅嗰一輩親戚，都好鍾意哥哥，由細到大都有聽佢哋播《追》呢隻歌。我有睇哥哥以前一啲訪問，會感覺到佢好放鬆，係好自信嘅一個人。」

電影《家有囍事》亦令姜濤留下深刻印象：「對小朋友嚟講好鍾意睇，會覺得『點解佢可以將個角色做得咁傳神』，《胭脂扣》都係我有去了解嘅作品，因為我都睇過梅姐（梅艷芳），入面有個橋段我好好奇，就搵番套戲嚟睇，覺得佢兩個真係做得好好，因為好少藝人可以將唱歌同演戲都做得好好。」

除了唱功和演技外，姜濤亦非常欣賞哥哥風趣幽默的性格：「我哋𠵱家做訪問多少都會有啲拘謹，可能人生閱歷未夠，好多人都有睇過哥哥《今夜不設防》嘅訪問，佢重新定義咗咩係Charm，唔會淨係鏡頭前一張相，而係你個談吐、氣質。𠵱家啲節目唔會畀你食住煙去傾偈，但佢可以好Chill，嗰個年代嘅Artist嘅人格魅力係更加突出，哥哥係再突出嘅一位。」

（即時娛樂）