關心妍拒用福音碟掙錢 怕變商業化 以真名關惠文炮製新歌 (18:32)

關心妍（Jade）日前接受由許文軒主持的《StarTalk》訪問，Jade即將舉行慈善福音演唱會，她說：「相隔唔夠一年再喺紅館開騷，自己都估唔到，今次係用自己嘅『妍亮生命慈善基金』入紙申請紅館，個唱係以福音歌曲為主，其實福音歌曲係愛嘅傳遞，有洗滌心靈嘅作用，自己好希望用呢個主題去做。

要明買明賣，講清楚畀大家知，入到場未必有你哋想聽嘅慘情歌，但都會演繹一啲流行歌曲。今次會請自己好欣賞以及有共同信仰嘅歌手擔任嘉賓，但係我唔想變咗個雜錦演唱會，唔想每位嘉賓一人唱一首。我想每位嘉賓嚟到都有意思，每人喺每一Part都代表人生遇到嘅一啲問題，大家聽完之後可以得到啟發。」

談到久未推出福音唱片時，Jade說：「2009年出過一隻福音碟，當時係因為喺伊館開騷幫正生書院籌款，之後一路未有再做，係因為我唔想用福音碟掙錢，唔想變成商業，想等到一個合適嘅機會先至再做。

直至自己有咗慈善基金，覺得需要有一啲洗滌心靈同正面嘅歌，於是呢幾年慢慢開始製作，其實已經錄好咗幾首歌，但係一路都冇出到，亦冇諗過用呢啲歌派台，諗住做好晒先慢慢出，但撞啱今次開演唱會，所以就用咗其中一首歌曲《再見關惠文》，變成自己今次主題曲。首歌好有意思，因為關惠文係自己嘅真名！」

（即時娛樂）