方皓玟5月開騷 囝囝帶燈牌捧場 歷婚姻觸礁 對戀愛持開放態度 (21:05)

小明有仔萬事足，雖然身兼父職，幸有家人幫手照顧，令她感放心，可全心全意投入工作。（Ig圖片）

方皓玟（小明）前年首度在紅館開騷，為樂迷帶來驚喜。今年小明再舉行開個唱，將於5月假亞洲博覽館，舉行一連兩場《Katch Our Life方皓玟音樂會》。

小明每次開騷，都傾盡心思突破自己框框，向觀眾呈現新鮮感，今次亦不例外，小明預告演出將衝擊視覺效果：「主題意念我恨做好耐，香港好少見呢類型演出，自己從未試過，期望帶觀眾耳目一新感覺。舞蹈員服裝設計、舞步編排以至整個音樂會流程，都經過精心安排；我本身鍾意跳舞，唔算係手腳好靈活嘅人，最重要大家睇到誠意。」

小明間中在社交平台分享操練過程，個人心得除多做帶氧運動，加強心肺功能外，生活亦變得有規律；飲食方面則偏向清淡，盡量戒澱粉質、吃肉、水果和飲媽咪煲的靚湯，最喜歡日本菜的她也暫時忍口，每星期只准自己吃一次拉麵當獎勵。

小明前年跟日籍丈夫安田慎吾離婚，快將5歲的獨子Luca跟她生活，身兼父職幸有家人幫手照顧，令她感放心，可全心全意投入工作。她表示兒子是自己小粉絲，屆時預備燈牌睇騷，和練定幾首歌撐場。小明甜笑說：「兒子是投入支持者，他最喜歡的歌是《Freedom》，可能因為他覺得冇自由所以要唱出來，一起歌就識唱。平日去餐廳聽到播我歌，佢會認得係媽媽把聲。」

不過小明不肯定兒子有沒有上台唱歌這方面潛質，現在讓兒子學彈鋼琴，暫時沒打算母子檔同台表演，作為家長兒子將來是否入行，她亦沒所謂。

雖然經歷婚姻觸礁，但小明沒有因此放棄追求愛情，如遇到心儀的人，仍會勇往直前。她解釋：「人基本是需要愛，遇到喜歡嘅，不妨照去馬！𠵱家囝囝開始長大，所以我對戀愛持開放態度。」

小明公開擇偶要求，即使對方不是志趣相投及熱愛音樂亦沒所謂，只要思想和價值觀一樣，能夠溝通就可以。她笑說：「鍾意有才華嘅人，當然我都係外貌協會會長，擁有7分才華，3分姿色『黃金比例』就最好。」

（即時娛樂）