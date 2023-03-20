炎明熹下月18歲生日 盼試吊威也 預告父母從內地來港慶祝 (19:29)

炎明熹（Gigi）、鄭俊弘、何雁詩及劉浩龍等，今天（20日）錄影《勁歌金曲》。4月9日是Gigi的18歲生日，她笑說不想太快長大變做成人，而她18歲要做的，就是申請換領成人身分證。

問她會否去買六合彩？她暫時沒此想法：「我主張將運氣留到有需要時才去用，必須三思而後行，好驚運氣用完一次就沒有，而且又不能儲起。」提議她不如將運氣用於應付今年4月考DSE，Gigi自爆貼考試題目每次都貼不中，寧願靠自己努力溫習讀書，對今次考試亦有信心。

問到如何慶祝18歲生日，Gigi預告父母會帶同弟妹從內地來港，正日當天與家人慶祝。另外，公司亦準備安排她跟歌迷生日聚會，她說：「生日會不是正日舉行，會與一班粉絲慶祝，到時我會以特別方式出場。（從天而降？）可以試人生第一次吊威也。」

鄭俊弘（Fred）與何雁詩自婚後甚少同台機會，多數留家唱K自娛，今天以夫妻檔合作，翻唱已故巨星張國榮（哥哥）和梅艷芳合唱《芳華絕代》。Fred笑說9個月大的兒子Asher，在家聽父母唱歌排舞，會聽得入神流露得意表情。問到翻唱已故前輩金曲，會否擔心惹外界比較甚至負評？何雁詩答：「一定無得比！不會做得到與他們接近或一樣水準，作為後輩，只想做到最好，有個好交代。」

（即時娛樂）