隱形戰隊｜唐詩詠「𨋢內試探」戲騷演技 跟劉佩玥爆不和 先口角再動武 (13:28)

唐詩詠昨晚一場分半鐘的「𨋢內試探」戲，展示視后演技（左圖）；另外詩詠和Moon的不和升級，2人先口角再動武。（大會提供）

無綫劇《隱形戰隊》昨晚（20日）播出第11集，為了捉拿以巴翼（廖家爵飾）及馬雷（李偉霆飾）為首的七人恐怖分子集團，Ocean（馬國明飾）、寶寶（唐詩詠飾）、Shadow（劉佩玥飾）及囡囡（林子善飾）等POTT隊員，進行一連串跟蹤及潛伏行動，除了Shadow喬裝一樓一以身犯險，寶寶亦喬裝外送員在巴翼等人藏身大廈安裝偷拍器，因而捲入危機，與巴翼及馬雷在𨋢內困獸鬥。

該幕為時分半鐘左右的「𨋢內試探」拍得緊湊，唐詩詠憑三大層次變化，突顯視后功架。戴了通訊器的寶寶，因受到玩具車遙控器干擾感不適，此時巴翼及馬雷突然衝入𨋢，原本因干擾感不適的唐詩詠，只能強裝鎮定。

其間唐詩詠不但滿眶淚水，表達角色有多難受，還不忘演繹出偶爾低調透大氣狀態及強顏歡笑等表情，加上鏡頭不停穿插於3名演員的大頭及左右搖擺，令氣氛更見緊張。最後隨著Ocean解除干擾危機，寶寶拉下耳機扮撩耳故作輕鬆，觀眾的神經才得以放鬆。

除了「𨋢內試探」，昨晚Ending部分的「商場人質事件」亦拍得震撼，劇情講述POTT隊員在大街鎖定恐怖分子身分及企圖拘捕眾人，可惜因一宗交通意外出了亂子，得悉被跟蹤的恐怖分子，殺入附近商場脅持人質，Cool Sir（陳山聰飾）媽咪淑珠（蘇恩磁飾）、姐姐顧晨麗（樊亦敏飾）及外甥女珊珊（伍樂怡飾），當時亦身處現場，結尾部分槍林彈雨、奔跑尖叫激戰連場。

今晚（21）一集將繼續圍繞「商場人質事件」發展，根據官方社交網緊接劇集播出後發布的第12集預告片，Cool Sir及邢風（劉穎鏇Tiffany飾）等CTRU隊員，將全副武裝殺入商場拯救人質，不過行動似乎觸怒恐怖分子，恐怖分子發難並脅持珊珊及另外一名女途人作人質。

該幕大場面除了拍攝需時，事前準備功夫亦相當認真，山聰與Tiffany等人單是在公司以疊起的箱仔反覆練習走位，已花費了相當長時間，絕對「每步皆辛苦」。

另外，唐詩詠昨晚與劉佩玥的「不和升級戰」亦很搶，2人見面必扯火，昨晚由辦公室「踩過界」鬥到瑜伽房，名副其實先是口角繼而動武。

事緣寶寶不滿哥哥囡囡因Shadow淪為觀音兵致發燒收場，甫見Shadow即針鋒相對：「咩年紀都好，最緊要唔好心地差」，不甘示弱的Shadow立即回了一句：「點都好過皮膚差。」之後二人繼續口角還開始動武，除大玩「暴力拉筋」及「人肉互壓」外，更玩埋摔交，寶寶以大髀夾實Shadow頭部，互扯頭髮兼叉頸，場面搞笑成為亮點之一。

（即時娛樂）