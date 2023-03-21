陳柏宇高空獻Sing 爆太太畏高 盼跟4歲囡囡拍拖坐纜車 (13:40)

陳柏宇日前拍攝由昂坪360舉辦的「360°天際柏住唱」，在纜車車廂中唱出多首歌曲，包括百萬點撃作品《有天》。被問到跟THE FIRST TAKE版本有何分別時，Jason指在纜車唱歌，有另一種滋味：「好有衝上雲霄感覺，唱嗰一刻真係喺天度，真係好啱喺呢度唱。」他更表示這天忘記帶耳機演出，笑指車廂唱歌環境與錄音室相似：「因為纜車唱歌冇觀眾，而且車廂都冇咩迴音，配埋咁開揚景觀，成個感覺都好特別。」

陳柏宇賣口乖表示想跟家人再來郊遊，不過「出口術」表示跟囡囡「拍拖」，不帶老婆符曉薇同行，他笑說：「其實我都想同囡囡搭纜車，上次一齊嚟都已經係年半之前，當時車廂都冇咁靚同整塊透明玻璃，佢（囡囡）𠵱家4歲再嚟，應該識好多嘢嘅年紀，我估佢會好開心，不過太太就有啲畏高，剛剛生完BB唔好嚇佢啦。」

雖然太太剛誕下愛女，陳柏宇仍努力為新歌宣傳：「上隻碟個奮鬥感會好沉重嘅，下張新碟會有開心嘅氣氛。」他希望歌曲可以為粉絲帶來正能量：「有很多粉絲由我出道以來就支持我，雖然已經15年，但仍然花心思畀驚喜我，喺演唱會上同導演、樂隊夾好嚟個驚喜大合唱環節，聽到前奏嗰下，我完全無諗過，以為只係間場音樂，腦海一片空白，所以衷心多謝佢哋。」

（即時娛樂）