呂爵安盧瀚霆日本巧遇「正版大叔」 貼「田牧CP」照遭網民批評 Edan霸氣反擊 (14:58)

MIRROR成員呂爵安（Edan）和盧瀚霆（Anson Lo）正身在日本拍攝電影《盜月者》，2人為拍戲忙得不可開交，昨晚（20日）Edan在社交網分享他和Anson Lo閒逛便利店時，巧遇日版《大叔的愛》KK吉田鋼太郎的海報，曾演港版《大叔的愛》田田（Edan）和凌少牧（Anson Lo），再次化身「田牧CP」，並舉起V字手勢跟KK「合照」，Edan還配上《突如其來的心跳感覺》中的一句歌詞「未預計這一秒這麼震撼我」，十分應景，Edan還鬧着玩叫「港版KK」黃德斌不要呷醋，他寫道：「買買吓嘢見到吉田鋼太郎，如果可以同真人合照就正，想見晒原版嘅真人，KK我心中仍然有你的。」

「田牧CP」再次合體，他們的粉絲爵屎和神徒都留言讚好，但其中有位網民的留言，則觸動Edan神經，事緣該網民寫道：「得閒就學吓戲練吓歌，唔好浪費時間喺度炒CP啦，次次炒登神神教同爵Group都嘈，你自己group mma冇所謂，唔好影響人哋先得㗎。」

Edan亦親自回覆該網民留言：「得閒就睇吓書同屋企人朋友傾吓計，唔好浪費時間喺度話人炒CP啦，次次我po同佢嘅嘢都話炒CP，我係咪唔同得我朋友合照啊，你同你朋友去旅行會唔會po相啊，你自己諗多冇所謂，唔好意圖扭曲我做嘅嘢同控制我po乜得㗎。」

不少爵屎撐偶像，又讚Edan好有型，但該網民仍未罷休，及後再留言寫：「說中了？」Edan亦不是省油的燈，他再說：「回應你就係說中了？咁你玩晒㗎喎。」及後該網民解釋為自己語氣不佳向Edan道歉：「你知唔知CP呢個issue成日令到絲之間嗌交，佢哋嘅over FF同兩派cp粉嘅爭寵令人心煩，可能你只係純粹分享同bro嘅日常開心事，但次次見到兩個群組鬧嚟鬧去都令到好多人唔開心。如果我講嘅語氣冇禮貌咗我可以道歉，但希望你明白我想表達乜嘢。」

Edan接受該網民道歉：「咁嘅語氣咪大家都舒服啲囉，絕對歡迎你道歉😆咁順便我都想問多少少，你係咪認為你所謂嘅over FF、爭寵、嘈交全部都係我嘅責任？如果係，你覺得我應點樣做去解決呢？」

（即時娛樂）