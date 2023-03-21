解風東京｜杜如風拒買性感內衣 自嘲腰粗唔好睇 (15:20)

素有「日本旅遊達人」之稱的杜如風（Helen），為J2主持旅遊節目《解風東京》，今周是最後一星期跟大家分享東京至潮至抵新鮮事。

今晚（21日）Helen來到北區介紹一間名為Private Eyes中古表店，入面Vintage表款以30至70年代的名表作主打，售價由萬餘元起。Helen憑美貌成功請到店主遠藤先生出鏡，更展示幾款珍藏名表分享。

其中一隻40年代的江詩丹頓古董表，因為保存極佳，售價達85萬港元，嚇到Helen手震。當介紹一隻「撈」時，Helen愛不惜手說︰「『撈』一般5、6年轉款，不過呢款太受歡迎，所以一出就出咗20年，賣26萬（港元），呢款都買得起，幾好睇。」此時從導演到攝影師，都起哄和應讚「好睇」，Helen自說自話︰「買咗我咪買唔到其他嘢囉，畀阿媽知實趕我出門口。」

《解風東京》來到最後5集，Helen經過連日暴飲暴食，腸胃開始有點糾結，她光顧新宿「農家台所」清腸胃，品嘗日本出產的蔬菜。戴住番茄頭套的Helen介紹餐廳2800yen（約165港元）套餐，主菜可7選1，配蛋炒飯，不過主打是蔬菜bar，種類繁多且極新鮮，旁邊有齊蔬菜產地及介紹，一小時內任食，Helen表示吃完後，腸胃應該好「暢通」。

接着她去到東京火車站，內有一間鐵路便當屋，入面的便當證明飯盒不一定「頹」。便當屋有超過200款來自全國各地的鐵路便當選擇，還有熱賣排行榜。

明晚（22日）Helen跟大家在銀座欣賞英國旅行行李篋品牌展覽，其中一款篋曾跟占士邦「007」電影Crossover。買了篋又有位入貨，自然要再到原宿，介紹港人好熟悉、兔仔logo潮牌的專門店，Helen入到去參觀時說︰「兔仔呀，我咪要買嘢，我屬兔㗎，今年36歲。」導演提議她買店內性感內衣慶祝生辰，Helen話︰「我著畀邊個睇？同埋我條腰粗唔好睇。」

（即時娛樂）