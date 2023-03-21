張敬軒倫敦開騷收榴槤 尾場送新歌《隱形遊樂場》Preview (17:15)

張敬軒在英國倫敦百年歷史的殿堂級場地Royal Albert Hall，舉行一連三場的《the PRIME CLASSICS HINS LIVE in LONDON 張敬軒倫敦演唱會》，日前舉行尾場，全場爆滿。

一如首兩場，軒仔除了唱出多首耳熟能詳金曲，亦不忙跟觀眾互動，現場歌迷向他送禮，當軒仔拿起歌迷送上的一大紮花時說：「咩嚟㗎入面，咁重嘅？」歌迷回答花束內裝了水，軒仔則說：「嘩！送花送埋水，如果同你結婚你咪送埋大牀？你啲機會唔使留畀我呀，留畀第二個得㗎啦，多謝你。」

另一歌迷則送上一支花，軒仔笑說：「好手緊喎呢排，吓？你錄緊㗎？哦！冇呀，我話好靚呀，我未見過彩虹色嘅玫瑰呀，好香呀。」有歌迷向軒仔送上獎座，軒仔讀出獎座上的字：「張敬軒我最喜愛男...朋友，不如畀番你吖，唉~咁識佔人便宜嘅𠵱家啲女仔，仲要個座係黑色大理石、金色字咁樣...」

不過最特別是有歌迷送榴槤，軒仔「抱着」榴槤說：「『恭喜你呀，你一定係史上第一個進入Royal Albert Hall嘅榴槤啦，你威過我呀𠵱家。』諗唔到我呢個光環就咁畀佢搶咗。我上一次收榴槤都係《只是太愛你》，但我唔食榴槤，我諗我同榴槤應該有個誤會，人哋同春天有個約會，我同榴槤有個誤會咁啦。」連串舉動及對話，引得全場歡呼爆笑。

當晚亮點則是壓軸歌曲，軒仔唱出由自己作曲、好友黃偉文（Wyman）填詞兼未發布新歌《隱形遊樂場》。原來這是Wyman送給軒仔禮物，歌詞更是Wyman於尾場前一晚半夜時分，親自送到酒店給軒仔，絕對新鮮滾熱辣。

演唱會上軒仔解構歌曲由來，原來去年10月收歌後，本想請Wyman填詞，但Wyman建議他親自作曲，軒仔亦覺得是好提議，笑說：「咁我寫呀寫，寫到年底中咗COVID都未寫。」到出發倫敦前，軒仔已作好曲：「寫呢首歌嘅時候，有一種好強烈孤獨感，呢幾年疫情，成個世界包括我哋生活環境嘅轉變，我成日睇住啲新聞，都會有一種唞唔到氣感覺，於是我將呢首歌嘅Demo Name咗做《Goodbye》，因為我想同呢種唔鍾意嘅無力感Say Goodbye。」

隨後他便將歌曲發給Wyman：「直到有晚，我返到酒店收到淺藍色信封，係阿Y（Wyman）送畀我一份倫敦紀念品，亦都係送畀香港人一份手信，多謝阿Y。去到Wyman手上，佢總係可以將一啲Negative嘅嘢開出花來，佢將呢首歌、呢個旋律，寫咗《黃色大門》嘅呢個番外篇。」

有了歌詞，軒仔隨即找來合作無間﹑同時亦是演唱會音樂總監Johnny Yim編曲，不足24小時便已編好，讓他於尾場送合Wyman及倫敦樂迷，他說：「好彩我身邊有位『編曲俠』，因為佢冇預到今次喺倫敦，會做一啲同音樂好相關嘅嘢，所以佢Keyboard，甚至佢部電腦都淨係用嚟寫譜。佢喺冇鋼琴、冇任何樂器輔助下，就幫我編完咗呢首歌。我想做一件我人生從未做過嘅事，好驚呀！我哋喺倫敦Royal Albert Hall呢度，做一個我新歌嘅preview！」

據知，軒仔及團隊已經於倫敦Book好錄音室，灌錄這首新歌，香港樂迷亦很快聽到成品。軒仔坦言這是珍貴禮物，他說：「一直以嚟Wyman交詞都係Fax或者Email，但今次佢拎嚟酒店畀我，真係好感動，好多謝佢咁惜我，呢份係一份好珍貴嘅禮物。」完場後，歌迷仍不捨離開會場，逾2000歌迷於會場出口守候，歡送軒仔離開。完成倫敦演唱會後，軒仔馬不停蹄為6月香港的《Revisit張敬軒演唱會》補場、7月到美國拉斯維加斯、Reno、紐約巡演。

（即時娛樂）