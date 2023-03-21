周興哲快閃來港 行旺角被粉絲認出 吳家忻愛有才華男生 (19:34)

台灣歌手周興哲 （Eric）和吳家忻，今天（21日）到尖沙嘴出席品牌活動。Eric表示此行只留港3天，除了工作外，亦會參加中學好朋友生日派對，由於今次是快閃之旅，故未婚妻沒有同行。Eric表示今年已是第4次來港，算是最多的一次，每次來港都很開心，雖然今次依舊行程緊密，但也抽空到旺角閒逛。戴了帽子和太陽眼鏡的他仍難逃被粉絲認出，Eric開心說：「不過她們都很友善，如果粉絲要求合照當然可以，但多過5個人的話，我應該會跑走。」

談到最近在香港開騷的林俊傑（JJ），日前與MIRROR爆出「嘉賓風波」，最後因安排上誤會，以致嘉賓表演環節取消。Eric自言未有過類似經驗，而且對整件事的來龍去脈不清楚，故不便所說，不過換轉發生在他身上，如果嘉賓已綵排的話，他會繼續和嘉賓一起演出。Eric又言今次未有機會欣賞到JJ的演唱會，不過他對開戶外騷都感興趣，會繼續努力。

回復單身的吳家忻雖然情場失意，但工作上獲邀出席活動，問到是否豬籠入水? 她笑說：「都開心。（是否沖走失戀不快？）這個不開心會保留住，作為寫歌的靈感。」問到寫歌時回想起舊情，會否感觸而喊？吳家忻默認說：「我沒理由告訴你，用來寫歌的時候囉，但我本身個人都開心的。（是否已放低上一段戀情？）這個問題很尖銳。」

吳家忻透露目前沒追求者，即使有也要看看是否合適，認為愛情講感覺。問到可喜歡周興哲這類音樂才子型？家忻即心心眼，自言喜歡有才華男仔，外貌平庸也可接受，當然靚仔的話更加好。

（即時娛樂）