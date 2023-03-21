黎燕珊認重男輕女 撐胡定欣演技佳 陳樂榣咖啡店被破壞：未知目的 (18:59)

黎燕珊和陳樂榣一齊去食店試菜，黎燕珊堅拒做醫學美容。（林蘊兒攝）

黎燕珊、陳樂榣、黃建東等，昨晚一齊去食店試菜。黎燕珊自稱貪吃，近期市道逐步復常，經常約朋友飯局，因此輕微增磅。她分享保養心得就是做運動：「每日我在家用跑步機，跑大約30分鐘，這習慣維持10年，就算最近搬屋，忘記其他事都不緊要，最緊要記得搬跑步機，是我精神食糧。」

黎燕珊平日到美容院做面部清潔護理，但堅拒接受醫學美容手術，以前曾有人斟洽她做醫美代言人，為怕之後整上癮，所以推掉掙6位數字酬勞機會。

黎燕珊與胡定欣在劇集《廉政狙擊》大演母女對手戲獲觀眾讚賞，她形容胡定欣視后演技精湛，她說：「劇中我演單親媽媽很重男輕女，現實中同我一樣，所以演得特別投入。」黎燕珊為配合劇中角色刻意化老妝，但她認為作為專業演員，只為求有好角色，不會主動要求公司讓她下次演靚太。

早前陳樂榣與朋友合資開設的咖啡店新開張，卻遭到蓄意破壞，事後警方已拘捕涉事人士。陳樂榣至今仍未知破壞目的，澄清從未與人結怨﹑亦沒有欠債，此事未有重大損失或影響生意，反而籌備今年內，再開1至2間分店，她說：「有幾個商場主動聯絡我，正物色適合鋪位，都想盡快落實，因擔心之後市道逐步復常，業主會開始加租，正計劃開一間將自己珠寶品牌聯乘咖啡概念店。」

陳樂榣已為咖啡店加裝閉路電視、防盜設備及加大保險額，亦提醒員工遇到突發事要先保護自己，不要反抗。

（即時娛樂）