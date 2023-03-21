草蜢相隔13年再在台北小巨蛋開騷 綜藝界猛人同台加持 蔡一傑感動爆喊   (22:25)

草蜢跟台灣綜藝界天王天后包括張小燕﹑曾國城﹑許富凱及羅時豐同場獻Sing，令傑仔感動到掩面喊。（大會提供）

草蜢睽違台北小巨蛋13年，再次在當地開演唱會，上周末（18日）草蜢在小巨蛋舉行「RE；GRASSHOPPER 草蜢巡迴演唱會」，作為今次世界巡演的首站，好友張小燕、蘇慧倫、范曉萱、羅時豐、許富凱、曾國城、小鍾和李聖傑等捧場。

37年前草蜢初到台灣工作，獲小燕姐、羅時豐、許富凱和曾國城等前輩藝人愛惜和支持，當晚蔡一傑在台上看見他們在VIP席，手舞足蹈投入睇騷，立即感動爆喊。Encore時草蜢即興邀請他們大合唱，一眾綜藝之神同場表演，相當難得。

完騷後草蜢接受訪問，在台上爆喊的傑仔說：「一開場我升上台就想喊，太感動，Fans嘅歡呼聲由咪高峰傳入我耳機，好震撼，但我強忍住。」看到台下小燕姐時，終於忍不住喊出來，他說：「諗返當年草蜢初到台灣好陌生，有佢哋好好照顧和愛惜我哋，好多回憶，特別感動。」蘇志威說：「平時小燕姐和曾國城佢哋都好早瞓，竟然喺台下又唱又跳玩到完場，好難得！」蔡一智說：「全場都好似18歲咁有活力，而且有好多新Fans，我見到好多幾歲嘅小朋友喺台下跟住跳。小巨蛋舞台好適合草蜢表演，希望好快可以返嚟開Part2 。」

他們表示今次為台北小巨蛋演出重新編製，阿智說：「因為香港站四面台，小巨蛋係三面台，音樂和舞蹈都要重新編排，多謝團隊。」蘇老闆說：「今次加料，加咗好多國語歌，仲唱埋閩南歌！」阿智說：「嚟緊巡演各站，我哋都會Omakase（廚師發辦）度身訂做rundown。」傑仔預告：「兩星期後我哋飛美國東西岸巡演，接著就係新加坡、馬來西亞站，各位Fans開始練氣。」

今次小巨蛋演唱會，草蜢為台灣Fans度身訂做歌單和舞蹈編排，除了原汁原味廣東歌，還加入國語歌，當中最特別是1995年他們為台灣Fans創作的台語歌《有緣來作伙》，勾起很多美好回憶。除了勁歌熱舞，服裝更是一大亮點，五套繽紛華麗的舞台服裝，盡展氣勢，就連Dancers的造型都充滿驚喜，就如連場大型服裝騷，令人目不暇給。今次演唱會他們選唱恩師梅艷芳的歌《緋聞中的女人》致敬，以草蜢方式重新詮釋，格外動人。

表演嘉賓則邀請「金曲獎」獲「最佳作詞人獎」的Rapper熊仔，他們合唱周杰倫特別為草蜢創作的同名諧音歌曲《超猛》，之後熊仔獨唱自己的歌曲，全場勁High。

演唱會以廣東歌《Lonely》、《好戲在後頭》和《華麗舞台》揭開序幕，緊接《一路順風》、《失戀陣線聯盟》和《限時專送ABC》等國語經典金曲，掌聲尖叫聲如雷貫耳，蔡一傑非常感動，坦言強忍淚水。然後啟動草蜢演唱會的「傳統」：全場觀眾玩人浪，配合《黃昏都市人》和《舊唱片》等歌曲，長達6分鐘在小巨蛋萬人人浪，全場玩得好投入，笑聲不絕。接著唱《暫停開始過》時，傑仔終於忍不住眼淚決堤。

抒情慢歌部份，《情歌》、《為何天生不是女人》、《讓你哭紅了眼睛》和《戀愛預兆》等，觀眾沉醉在歌聲和豐富的舞台燈光影像效果。然後氣氛一轉，《暗戀的代價》音樂響起，草蜢與Dancers將演唱會專屬Tee禮物包，拋送給台下的Fans，大派歡樂。演唱會尾聲草蜢招牌連環勁歌熱舞，《A.E.I.O.U》、《憑什麼》、《又愛又恨》，《Live Goes on》、《一秒轉機》和《熱力節拍》，超過20分鐘毫不喘息的精彩演出。

完場不散場，Encore聲響遍小巨蛋，草蜢再度登場，經典金曲《寶貝對不起》前奏音樂聲起， 全場情緒再次沸騰，蔡一傑突然跑到台下，Fans驚喜尖叫。之後他們唱《半點心》時，笑指VIP席上的主持大哥曾國城特別喜愛這歌，還成功請他上台一齊又唱又跳。

接著草蜢好友羅時豐也被全場Fans起哄「召喚」上台，草蜢直接跳落台到貴賓席，竟然一次捕獲羅時豐、小燕姐和許富凱，三位台灣綜藝界天王天后上台，大合唱《愛拼才會贏》，讓全場Fans直呼賺到了！而大家熟悉的《忘情森巴舞》更重新編曲成7分鐘的特別加長版，全場Fans大合唱，小巨蛋變成了大型森巴舞舞場，最後他們演唱《我們》為演唱會留下最美回憶。

（即時娛樂）