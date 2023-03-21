徐頴堃創作獲肯定 感謝姨媽米雪演出 盼為媽咪雪梨炮製角色 (19:53)

徐頴堃（Erica）除了擔任幕前工作外，早前亦參與不少網絡影片劇本創作，最近她與CoverDog創作的微電影《鏈‧繫》獲外界好評，更於頒獎禮中，獲票選為「最受歡迎微電影」，而主演的王梓軒亦獲得最佳演員獎，Erica說：「這是一個很大鼓勵，可以得到觀眾認同，感到特別開心。」

提到今次參與製作微電影，Erica表示今次以親情為主題：「『當我們忙於追逐非凡時，我們會忽略與家人的連繫。不要讓自己做錯過的那位。』這是片尾出現的字句，概括了微電影用親情作主題。《鏈‧繫》其實拿『連繫』同音和意思，講述三人的關係，也輕描淡寫想注入NFT block chains（區塊鏈），也是微電影主題曲的元素。」Erica還特別為姨媽米雪安排角色，她表示：「很感謝姨媽，她演一位單親媽媽，好開心可為她創作角色，故事想簡單以家的設置呈現這個單親家庭連繫。」

拍攝這套微電影，Erica表示過程刺激，笑指自己改劇本改到「精神分裂」，她笑說：「我很深刻記得要改劇本那段期間， 剛好我身在台灣工作，每天都是偷時間放工後，利用睡覺時間不停改劇本。在4個星期內精神分裂地寫了6個不同故事人物，也得調整心態，故事一定和原先自己幻想出來的有出入，因為要考慮budget、燈光、演員加入自己的想法、機位各種配合因素而有所改動，慶幸最後算是過了關！」

Erica於幕後製作上有不錯的成績，不過她直言仍視出色演員為目標，又表示︰「雖寫一個電影劇本還有很長的路，但我相信將是我未來的夢想項目之一！我很想寫一個用鬼作題材故仔，亦想寫一個角色給我的媽媽，希望她不要收我很貴的片酬！」

（即時娛樂）