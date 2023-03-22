隱形戰隊｜馬國明唐詩詠患難見真情 李天縱讚對手專業 (15:40)

無綫劇集《隱形戰隊》昨晚（21日）播出第12集，劇情講述恐怖分子闖入商場後，以人質作籌碼要脅警方，其間寶寶（唐詩詠飾）及Ocean（馬國明飾）殺入商場，殺死一名恐怖分子後混入人群扮人質。另邊廂，以Cool Sir（陳山聰飾）為首的CTRU欲潛入商場拯救人質。馬雷（李偉霆飾）得悉有兄弟被殺後，恐嚇會隨機殺人迫寶寶、Ocean現身。危急之際，Ocean自揭警察身分，出口術拖延時間直至Cool Sir等人到達。一輪亂槍掃射，巴翼（廖家爵飾）及馬雷分別擄走伍樂怡及紫髮女途人古思（李天縱飾），最終不敵Cool Sir及邢風（劉穎鏇飾）成槍下亡魂。

人質危機解除後，寶寶、Ocean因現場證物鎖定第7名恐怖分子是之前被脅持的古思。經過一輪人車追逐，3人在露天停車場正面交鋒。古思，先是撲向Ocean，緊接一個反手甩掉Ocean手槍並進行埋身肉搏。未幾，寶寶持槍加入戰團。雖然二對一，但古思表現強悍，未有處於下風。另外，寶寶接過古思投放的炸彈後嚇得雙眼通紅，Ocean要求增援的同時，更主動握實寶寶雙手並不斷說笑逗寶寶及分散其注意力。陳俊飾演的拆彈專家抵達並指示Ocean鬆開手，欲將傷亡數字減到最低，但Ocean堅持不剩下寶寶1人，笑着向寶寶投以深情眼神兼發表愛的宣言，令寶寶感動得眼紅紅。

李天縱受訪時驚爆拍攝期間剛生完小朋友不久，體能和體形均不是最弗。她說︰「接到這個角色是坐完月幾個月後的事，生寶寶的事情我當時沒有對外公開，所以監製不知情。監製很耐心講解劇情，我聽了後非常想演，多辛苦也想接。正式拍攝前，我跟武術指導學揸槍及埋身格鬥。我記得其中一個吊威吔鏡頭，拍了足足50次。」李天縱讚馬國明、唐詩詠專業︰「我記得有場戲要我騎在馬國明肩膀上與他糾纏和打鬥，這組動作我們拍了不知道多少遍，每次拍完馬國明都會鼓勵我說：『加油，我們再來一次』。每當我有危險動作時，馬國明都會特意保護我，讓我非常感動和欽佩。為了配合角色，我刻意把長髮剪掉，想一改往日風格，按照角色要求訓練眼神和氣場，希望能讓觀眾看到不一樣的我。」

（即時娛樂）