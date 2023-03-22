廉政狙擊｜陳展鵬再度出場 深沉眼神難辨忠奸 (16:20)

無綫劇集《廉政狙擊》本周六（25日）晚播出兩小時大結局。今晚（22日）播出的一集，Martin開始陸續現真身，除了之前已經露出馬腳的黎主任（胡渭康飾），只在劇集開頭及中段約略出過場的陳展鵬亦驚爆是其中一員。陳展鵬飾演的O記總警司畢Sir，與卓廷光（黃智賢飾）有段不為人知的悲慘過去，兩人互相扶持及幫助下才捱過困境走到今天，既是摯友亦是戰友，關係匪淺。昨晚一集，繼明（王浩信飾）在以凡（吳卓羲飾）家中憑着一支煙頭，鎖定畢Sir Martin身分，繼明今晚將借故向畢Sir投誠，企圖套取更多線索。不過，畢Sir沒有中繼明圈套，反而馬上致電廷光，叮囑他小心防備繼明。

劇組今日公開第24集羅霖及高鈞賢跳海戲的拍攝花絮。劇組前後總共租用了至少6艘船，包括有醫護人員駐守的救生艇、負責運送工作人員與演員及物資的板仔、負責「出鏡」的遊艇及快艇，及用作拍攝基地的大船。羅霖跳海搵仔的一場戲雖然只有1、2分鐘，拍攝時間卻長達大半天，除了因為要拍完近鏡拍Wide shot等，還因為拍攝現場十分大風！羅霖、黃智賢及高鈞賢身處搖晃的遊艇上，只有高鈞賢對船隻搖擺不停零反應，全程低頭極速覆message。高鈞賢解釋︰「我由細到大都係玩冰上曲棍球，同埋我識滑雪，加上我有其他業務，依家又做緊自己嘅服裝品牌，所以覆message係好緊要。佢哋安排得好好，我記得以前拍過一次落海戲，嗰時踩咗15分鐘水，但係冇救生員傍住，嗰時喺海度飄吓飄吓，我會有好多幻想，會諗有鯊魚或突然抽筋點算。但《廉政》就有晒潛水人員喺度準備，所以場戲拍得好順利、一Take過。」

同樣有落水戲的羅霖因不懂游泳故獲安排替身，但仍需親身上陣演水中掙扎戲。她說︰「嗰日好大浪，因為我唔識游水，所以拍之前好擔心好驚，問過導演幾次點拍。平時喺泳池，我都驚，海就更加驚。導演叫我唔使擔心，話到時會有替身。」羅霖指拍攝臨跳落海劇情前，現場大風又大浪，結果高鈞賢傍住，她仍然站不穩，跣低咗了幾次，更被石擦損腳。她說︰「飲咗好多啖海水，返到屋企肚屙，但見拍出嚟效果好就值得。我好易暈浪，食咗暈浪丸之後都係嘔。」

（即時娛樂）