梁詠琪曾壓力爆煲 靠「心呼吸」平復情緒 (16:15)

Gigi也有壓力爆煲的時候，她相信心不能「開」，就是有東西壓著，「心呼吸」就是移開「心頭大石」的方法。（大會提供）

梁詠琪在中環鬧拍新歌MV，一邊廂要平和地唱歌，另一邊廂人車匆忙閃過，當刻她要平衡身心，非靠心呼吸不可。（大會提供）

由常霖法師等善長成立的「心呼吸」慈善團體，近日邀來梁詠琪（Gigi）為機構演繹主題曲《停一停•心呼吸》，歌曲由倫永亮作曲，導演袁劍偉（Steve）拍攝MV。

事業及家庭兼顧得宜的Gigi，原來也有壓力爆煲的時候，她相信心不能「開」，就是有東西壓著，「心呼吸」就是移開「心頭大石」的方法，她說：「每當想發脾氣、擔心等，我就立即停一停，用心感受呼吸，隔了一會，情緒便能平復，對處理面前的事很有幫助。」

倫永亮亦大表贊同，他分享為「心呼吸」應用程式製作不同靜坐聲音時的經驗，他說：「起初5分鐘未到便雜念紛飛，難以集中，後來回到一呼一吸，把雜念沉澱，創作力便回來了。」

常霖法師感謝Gigi、倫永亮及Steve義務推動心呼吸：「推動心呼吸是一件漫長及持續的工作，感謝他們3位義不容辭仗義相助，讓心呼吸廣及不同層面，為香港人在疫情後重建心的力量，就如歌詞所言，『呼吸你我都可，思慮一閃即過，試試去練習一息裏放低枷鎖』，透過學習及持續的練習，負面情緒定能得以緩和。」

Gigi分享在中環鬧市拍攝MV難忘經驗，她說：「Steve專業地用大氣球演繹我們不同情緒。我第一次站在中環十字路口，靠著比我高的大氣球，一邊廂要平和地唱歌，另一邊廂身旁的人車匆忙閃過，這刻要平衡身心，非靠心呼吸不可。」

（即時娛樂）