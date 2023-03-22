請1日假去旅行｜金剛自揭戀愛瘡疤 嫌棄余思霆冇新鮮感 (17:51)

無綫旅遊資訊節目《請1日假去旅行》明晚（23日）及後晚（24日）播出最後兩集，由余思霆及金剛主持「台北篇」。雖然只有3日2夜，兩人的行程十分豐富，先後到訪台北著名景點大稻埕、寧夏夜市、特色手信店雲集的永康街、北投溫泉勝地、特色地道小食店及CP值超高的火鍋店等，又抽空歎Spa及滑水，當中有食店更連續5年獲米芝蓮指南必比登推薦，賣相及味道均令兩位主持嘖嘖稱奇。

為迎接下水禮，余思霆做足準備，帶了兩套泳衣。她先穿上白色三點式浸溫泉，再以黑色比堅尼top配運動短褲上陣滑水。余思霆在滑水板上表現自信兼有型有款，相反未出發先喊驚的金剛即使坐在橡皮艇上，還是瘋狂尖叫兼嚇至面容扭曲。

金剛在節目中自揭戀愛瘡疤，又因為半鹹淡廣東話令余思霆哭笑不得。金剛自爆戀愛之路由大稻埕的月老廟開始，他先是戲弄余思霆，叫她拜月老求姻緣，卻被反叫祈求挽回感情。金剛聞言說︰「對我嚟講過去就過去，好似白紙一張咁㗎咋！」余思霆之後品嘗甜品時被紫色的糕點吸引，金剛見狀意有所指地說︰「呢啲咪就係膚淺囉，成日睇靚仔，你睇我瀨嘢幾多次，嗰啲好靚、好索呀咪瀨嘢囉，你好似都係喎！」兩人介紹特色Cafe時，余思霆突然問︰「你帶過幾多個女仔嚟呢度？」金剛急忙辯稱︰「兩個啫，我以前好專情嘅﹗我依家都好專情！」金剛後來在台北會合思霆，一見面即馬上嫌棄女方「冇新鮮感」。

（即時娛樂）