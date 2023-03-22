Nat@Strayz首推個人單曲 冒寒拍MV 唱出勇闖樂壇決心 (17:16)

Strayz成員之一的榛綦（Nat），今年推出處女單曲《Time To Fly》 ，以個人姿態跟樂迷見面。歌曲以自身經歷出發，講出勇闖樂壇決心，為了製作高質素MV，Nat不惜冒寒，以單薄歌衫在大帽山上拍攝。

Nat本身喜歡蝴蝶，首支個人單曲借蝴蝶蛻變歷程，她說：「作為一個素人 ，一開始參加《全民造星IV》，冇諗過入到20強，再組成Strayz。呢個追夢過程唔簡單，同時亦係我嘅成長，我將自己成長心路歷程，放喺呢首歌話畀大家知。」Nat特別喜歡歌名，因為起到鼓勵作用，她說：「歌曲講到我終於要踏出Comfort Zone﹑要飛喇，闖出去探索呢個世界，對我嚟講好有動力嘅一句說話。」

為了貫穿蝴蝶主題，MV中服飾特別加入蝴蝶元素，她說：「我朋友好叻編織，其中有件蝴蝶上衣好Iconic，我就問佢可唔可以幫我整件蝴蝶衫，多謝佢一口答應，落手落腳夤夜趕畀我。」而蝴蝶要在空中飛翔，製作團隊在黃昏時分，帶Nat到大帽山上拍攝，現場大風又凍，Nat與4位Dancers穿得單薄，吹到大家打冷震，她說：「Art Team亦超級快喺現場搭咗個Props（道具），啲風狂吹好驚會跌，所以勁難忘，不過好感恩，大家咁落力，冒住咁凍環境都做得咁好！」

首次推出個人作品，沒有Strayz隊友在旁，Nat表示掛住隊友：「我喺Strayz唔屬於音樂製作部門，本身係VAL同CK負責，今次做歌自己親自同監製見面，解釋理念想法，所有嘢要落力去做，本身冇呢個經驗，過程中好掛住隊員，因為當自己冇呢個經驗，好迷失嘅時候，諗起有隊員嘅互相支持Support係好窩心重要。」

（即時娛樂）