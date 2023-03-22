陸詩韻素顏拍廣告展現真我 計劃開體驗店 恨拍真人騷 (17:25)

為了素顏上陣，Sharon拍攝前拔除植下多年的眼睫毛，就連她本人亦表示「睇唔慣」。（大會提供）

2005年港姐亞軍陸詩韻（Sharon）淡出幕前轉型從商，創立了網店主理日本護膚品牌，最近生意衝出亞洲，跟歐洲多個品牌合作，日前Sharon化身「生招牌」為網店拍廣告，為配合天然主題，她豁出去以素顏上陣。

老闆娘陸詩韻安排5個造型，當中不乏騷長腿露香肩，為了素顏上陣呈現出天然效果，Sharon拍攝前密密做Facial，及於拍攝3天前節食，保持最佳狀態，更拔除植下多年的眼睫毛，就連她本人亦表示「睇唔慣」：「起初望自己都唔太習慣，後來望望下感覺都唔差，最好笑係我可以見番自己真嘅眼睫毛。」

Sharon自爆花近半年時間構思及籌備今次廣告，事前參考不少國際級品牌，了解現今趨勢妝容偏向自然，不太流行濃妝豔抹，加上見到前輩級人馬的啟發，令她定下素顏決心，她說：「以前冇植眼睫毛，我會好冇信心，但見到好多前輩如鍾楚紅、朱玲玲、鄭文雅等，佢哋冇化濃妝，但依然係明艷照人，所以我覺得應該要對自己有番啲信心。」

早前有指於疫情期間，Sharon的公司直播半小時營業額已破百萬。她坦言疫情以來的3年間，網店生意的確不錯：「批發上的生意是受影響，但網上生意OK，不過喺過去一年，生意上出現飽和情況，所以自己都會有啲壓力，要反覆思索點樣可以做得更好，一定要居安思危。」她又直言很期望開門市，但疫情下充滿太多未知之數：「下一步應該會開體驗店先，因為所需嘅人手冇咁多。」

即使轉型從商，Sharon還未放棄演藝事業，她說：「對幕前工作依然有興趣，其實對上一次拍劇，已經係2年幾前《熟女強人》，諗諗下𠵱家都有啲技癢，但都要視乎時間同角色配唔配合到。」除了拍劇，Sharon最希望參與真人騷：「好多人問我平時係咪唔著波鞋，因為成日都見我著高跟鞋，又會問我係咪瞓覺都Set頭，所以我想拍真人騷，畀大家知我原來唔係咁，想將真實嘅自己呈現。」

（即時娛樂）