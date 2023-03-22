張國榮逝世20年 哥迷辦大型展覽 粉絲難忘偶像生前點滴 (18:28)

張國榮（哥哥）逝世20年，一班「哥迷」明天（23日）至4月2日舉辦「Timeless Leslie Encounter」大型展覽，透過20個張國榮好友、工作伙伴、本地及海外歌影迷分享的相遇故事、展出絕版刊物及珍藏、免費導讀團及分享會等，讓大家以多角度認識及紀念這位傳奇巨星。現場設有430吋大電視，播放20個張國榮經典作品片段，及由超過3000張「與哥哥相遇」相片組成的巨型馬賽克片段。場內一座自動演奏的三角琴循環演奏張國榮8首經典金曲，中央位置有一幅以無限符號「∞」設計成的霓虹燈打卡牆，牆上寫滿世界各地「哥迷」投票選出、最具代表性的張國榮作品名字，如《風再起時》、《Monica》、《為你鍾情》、《阿飛正傳》、《霸王別姬》等。入場人士可透過捐款參與製作「即影即有」巨型馬賽克張國榮相片牆，主辦單位亦製作了一套4款以張國榮經典作品為設計的刺繡燙布貼，供粉絲換領留念。

「哥迷」Shirley追隨張國榮40多年，至今仍對偶像依依不捨，由張國榮出殯當日崩潰痛哭，到今日以平常心掛念偶像，承傳張國榮的愛心、對朋友的真心及做事時認真的心。Shirley指張國榮雖是高不可攀的巨星，但有親和力，她年少時被對方的英俊外表吸引，當正他是男朋友。Shirley難忘曾在歌迷會活動上向張國榮送吻，對方不但沒抗拒，更蹲低身靠近欣然接受。她說︰「印象中，他很高、很靚、很香。另一次歌迷聚會上，我排隊找他合照，他十分親切，搭着我膊頭，非常難忘。」展覽導賞員阿Ling於1980年代成為「哥迷」，她曾見過偶像兩次，很羡慕Shirley曾親吻過張國榮。阿Ling一直珍藏自己與張國榮的合照，直言至今也覺得對方未離開過。她說︰「哥哥隨時在我身邊出現，因為我坐車時常聽他的歌。」

（即時娛樂）