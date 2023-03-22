陳慧琳去年車禍後首現身 認有創傷後遺症 兼擔心毀容 (22:18)

陳慧琳（Kelly）、湛琪清（Jessica）及吳家忻等，今晚（22日）到中環出席品牌活動。今次是Kelly自去年12月遇交通意外後，首次公開見人，一身型格打扮的Kelly，狀態大勇。

她受訪時表示已休息2個多月才復工，面部傷勢好了很多，但右眼眉心至眼底位仍有疤痕，該位置肌肉還動不了。問到能否康復？她說之前看醫生，只顧問疤痕情况，但她相信能康復，至於疤痕方面，醫生表示半年後會好很多。Kelly直言擔心，因為怕工作時做不到表情，現時右眼有時都會「蹙一蹙」，她說：「還有我唱歌時，這個是共鳴位，我很驚一唱就爆線，到時傷口擘開就會變闊凹了進去，就真的變『刀疤陳』了。」

Kelly指當時面部撼落椅背硬膠盤和電話，即時血流滿面，而且一滴一滴流入衣服內，連牙都有流血。問她共縫了多少針？Kelly表示起初都有數，但縫到20幾針時，已數不下去，整個過程歷時3個多小時，醫生也說她傷口很深，要一層一層幫她縫針。

有否擔心過會毀容？Kelly坦言有，起初去政府醫院時，醫生還嚇她，之後經理人幫她找私家醫生，總之過了驚恐6、7小時。不過Kelly最緊要是見到兒子沒大礙，如果兒子「爆缸」，她應該會癲了。她還笑指兒子不但沒她那麼驚，還發現媽媽原來很驚時，會不斷說「死火」。

經過此役，Kelly承認有創傷後遺症，但不用看心理醫生，只是沒有胃口，因為當時所有安排好的工作都要押後，對合作單位感到不好意思，加上又擔心容貌未復原，心理壓力更大，但客戶都很好願意押後，所以沒有損失。

Kelly現在坐車落斜時，會叫司機把車開到最慢，慢到像蟻爬一樣，還全神貫注望住前方，以及扣緊安全帶和不玩電話，車也不敢駕駛，因為很大責任。Kelly表示大仔事後都驚，最近帶對方去洗牙，兩母子坐車時感覺，如案件重演一樣：「我們兩個開頭都很驚，但過了就無事，原來真的可以『喺嗰度跌低，喺嗰度起番身』。」

至於老公，Kelly指對方在意外發生後都很擔心，見她臉部腫到好像打完MMA一樣，又青又紫，眼睛又睜不開，還要「高低臉」，現在要靠畫唇平衡。問到老公如何逗她開心？Kelly冧爆說：「他說我以前是110分，現在少了1分，因多了一條疤痕，但在他眼中我腫到豬頭都有109分，OK啦！」

（即時娛樂）