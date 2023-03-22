王祖藍一家四口行紅地氈 女兒化身「粉紅姊妹花」搶鏡 (22:42)

王祖藍有份成立的公司，日前於東莞舉行春茗，除了公司合作伙伴及眾好友外，公司的香港及內地旗下藝人盛裝赴會，包括黎瑞恩﹑林曉峰﹑岑麗香﹑鄺文珣一家三口、「福祿壽」阮兆祥（祥師兄）、李思捷及王祖藍，當中身兼主人家的王祖藍，攜同愛妻李亞男及女兒現身紅地氈。

今次是王祖藍一家四口首度行紅地氈，太太悉心打扮、盡顯完美身形，至於大女Gabby及細女Hayley，則以粉紅「姊妹裝」亮相，各有各搶鏡。Gabby全晚拿著「企鵝仔」滿場飛，Hayley則在工作人員要求下，在紅地氈行花生騷，有姿勢有實際，更醒目派心心，可愛度爆燈。

問到李亞男喼弗之道，她指除了均衡飲食及偶爾吃得清淡外，還有另外兩大減肥妙法，分別是「萬年牛仔褲」及「湊女」：「因為同阿女玩都消耗體力，仲有一個秘密，就係唔好因為自己肥咗少少，就去買一件大一碼嘅衫，即係我點都要著番以前著開嗰啲牛仔褲，我啲牛仔褲10幾20年個Size都係唔變嘅。」

談到首度與女兒行紅地氈，她冧爆指女兒可愛，並感恩2人向賓客打招呼時，兩個女表現未有特別害羞，只是要花點功夫逗Gabby：「因為佢都好有性格，開始時唔係好願意笑，所以要鼓勵佢有禮貌同埋係咁讚佢靚，跟住佢就會笑㗎喇。」

（即時娛樂）