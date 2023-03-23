中年好聲音｜10強激戰首回合 吳大強選錯歌陷入危機 (14:29)

無綫《中年好聲音》將於周日（26日）晚播出第17集，進入10強激戰。首個回合出場序根據參賽者年齡由高至低排起，打頭陣出場的是吳大強（Bill哥哥）。以「療愈」見稱的Bill哥哥，是次搖曳台風歸位又唱又跳及大送心心，惟評審們不太受落。舒文指他欠變化︰「成件事最要好啲係La La La嗰段，因為La擺得太低，變咗好似好慢好悶咁。」周國豐指Bill哥哥關鍵失分是「一個頂幾個」，並笑言應該請4名兒子助陣。他說︰「一個人頂晒呼吸方面會出現難題，不如你搵埋你嗰4個仔喺後面幫手，佢哋唔唱，淨係La La La同幫手跳舞，畫面都肯定好正。」

除了Bill哥哥，另外3位人氣選手顏志恒、林鉫徫及周吉佩亦先後出狀况。以勵志腔獻唱《擇星》的顏志恒想以歌詞「星遠望似高，卻未算高，我定能摘到」強調勇敢追夢的心，卻在編曲時未有留意歌詞中的故事性而滑鐵盧。周國豐說︰「唔可以隨便改結構，影響咗故事性，帶唔出應有嘅Message。」伍仲衡表示︰「你有時改咗啲Phrasing好怪，又唔會令我覺得好聽咗。」肥媽更直指顏志恒咬字有問題。自彈自唱、Rock爆上陣的周吉佩因選錯Key失卻不少分，更遭舒文要求即場升一度重唱一段。

林鉫徫改以甜美風獻唱《問我》，肥媽卻不受落︰「首歌真係唔係你，我都要望吓你係咪搞錯咗。嚟到10強唔好玩咁多嘢，你仲要再吊起咗把聲，問我乜乜乜，邊度好聽啫。你要有你自己，聽到我毛管都戥埋。」肥媽突然歌癮大發，除模仿林鉫徫以嬌俏腔唱了數句《問我》，還臨場加演數白欖版。舒文說︰「好彩肥媽你頭先扮嗰個聲唱兩句咋，你唱多一句，我動殺機㗎喇﹗」

（即時娛樂）